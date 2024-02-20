普門棒球隊再獲全國冠軍 陳其邁公開表揚贈獎勵金

去年獲得高中棒球聯賽硬式鋁棒組全國賽冠軍的高雄市普門中學棒球隊，今天獲高雄市長陳其邁在市政會議上公開表揚，並致贈獎勵金，肯定選手的優秀表現。

佛光山普門中學棒球隊在星雲大師、高雄市政府、佛光山、三好體協、普門中學團隊及家長各方支持下，睽違6年再度於2023年鋁棒組聯賽奪下全國冠軍，這也是隊史第2冠。

這次球隊以一、二年級球員為主參賽，展現超強實力，以7戰皆捷獲得冠軍，尤其在冠軍戰中，面對桃園平鎮高中，展現球威，以3比1奪得冠軍。今天在佛光山常務副住持暨普門中學董事長慧傳法師帶領下，與校長、老師、教練、選手們至市政會議獻獎。