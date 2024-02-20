高市81期重劃區3月底前完工 打造大寮新都心

高市府推動大寮區第81期重劃區工程，副市長林欽榮今天前往視察。大寮81期重劃區劃設以住宅區為主，區內共規劃5座公園及2處綠地，預計3月底前完工啟用。

林欽榮今天率市府工務局、工務局公園處、地政局、都發局、水利局等團隊主管，前往位於大寮區鳳林路四路西側第81期市地重劃工程視察進度。

此重劃區面積高達48.78公頃，沿鳳林四路北接鳳山區，南接大寮商業中心，東攬捷運大寮站，是大寮區第1個公辦市地重劃區。此外，位於81期重劃區內的大寮首宗2處基地公辦都更案，今天正式公告招商。

林欽榮說，重劃區已進入第3期工程，預計3月底完工開放。透過重劃開發，將提供28.78公頃的可建築土地，做為推升大寮發展的儲備用地，同時取得20公頃的公園、綠地、廣場、停車場、道路等公共設施用地。

高雄市工務局會後新聞稿指出，重劃區內共規劃5座公園及2處綠地，面積達11.32公頃，賦予各個公園不同主題面貌。其中公10及公13等2座公園總滯洪量約5萬噸，並藉由滯洪池空間融入生態保育及遊樂休憩活動。

工務局並指，大寮將首次推出公辦都更案，分別為忠義段51地號及61地號（北基地）2個單元辦理公告招商，今天辦理正式上網公告，並於22日舉辦招商說明會，預計2案合計引資新台幣百億元，市府將可取得近150戶社宅。