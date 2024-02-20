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六龜行政中心未完工先拿獎 淨零雙認證抗全球暖化

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
六龜行政中心取得銀級綠建築和建築能效第一級雙重評定候選證書。圖／高雄市政府提供
六龜行政中心取得銀級綠建築和建築能效第一級雙重評定候選證書。圖／高雄市政府提供

去年底開始動工的高雄市六龜區行政中心新建工程，最近通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書，對國家推動「2050淨零排放路徑及策略」永續發展政策展現積極態度。

高雄市工務局指出，六龜區行政中心除導入綠建築、智慧建築設計理念外，也配合國家淨零建築政策，將建築能效納入重要的設計評估項目，以呼應台灣2050淨零排放的政策目標。該工程獲得台灣建築中心評定為「銀級綠建築」，同時也達到了115年建築能效1級的嚴格標準。

新工處進一步表示，六龜行政中心的建築能效設計突顯在三大範疇，即「建築外殼節能」、「照明節能」和「空調節能」，尤其在建築耗電量最大的空調系統較基準值節能15%、照明系統節能達45%，整體耗電量更與一般辦公服務類建築相比節能約31%。

六龜行政中心在去年10月底開工，預計114年底前完工。這項工程在綠建築和建築能效方面的卓越成就，對地方政府未來推動永續發展、實現淨零排放目標提供了有力的參考。在全球氣候變遷的背景下，促使更多的建築項目將環保、節能納入日常設計中，共同努力實現永續發展。

正在興建中的六龜行政中心，設計充分利用了自然光。圖／高雄市政府提供
正在興建中的六龜行政中心，設計充分利用了自然光。圖／高雄市政府提供

六龜 綠建築

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