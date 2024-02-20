六龜行政中心未完工先拿獎 淨零雙認證抗全球暖化

去年底開始動工的高雄市六龜區行政中心新建工程，最近通過財團法人台灣建築中心評定，取得「銀級綠建築」和「建築能效第一級」的雙重評定候選證書，對國家推動「2050淨零排放路徑及策略」永續發展政策展現積極態度。

高雄市工務局指出，六龜區行政中心除導入綠建築、智慧建築設計理念外，也配合國家淨零建築政策，將建築能效納入重要的設計評估項目，以呼應台灣2050淨零排放的政策目標。該工程獲得台灣建築中心評定為「銀級綠建築」，同時也達到了115年建築能效1級的嚴格標準。

新工處進一步表示，六龜行政中心的建築能效設計突顯在三大範疇，即「建築外殼節能」、「照明節能」和「空調節能」，尤其在建築耗電量最大的空調系統較基準值節能15%、照明系統節能達45%，整體耗電量更與一般辦公服務類建築相比節能約31%。