霧鎖金門影響23航班 民眾搶訂民宿盼盡早搭機

中央社／ 高雄20日電

金門昨天起大霧，金門航空站整天取消多個航班，導致數百人滯留機場，金門民宿也紛紛被搶訂一空，不少民眾因此來不及回去上班、上課，相當無奈。

金門航空站19日一早就開始陸續取消共23航班，至少滯留數百人，人群幾乎擠滿機場大廳，許多人提著大包小包，在機場內不斷排隊等待，就是無法上飛機。

不少旅客也見苗頭不對，趕緊辦機位候補及訂房，金門民宿紛紛被搶訂一空。有學生趕不及上課，也有人趕不回去上班，相當焦急，只希望隔天能趕快搭機回台。

也有到金門玩的旅客說，回程遇到大霧，航班被取消，家人因此分工忙著候補機位及找住宿，但民宿也相當難訂。

台北松山機場19日也人潮滿滿，不少人趕著回金門上班、上課，同樣因為大霧遭到耽擱。兩座機場的不少旅客說，只希望20日能順利搭機，早日回到台灣或金門。

松山機場 金門

延伸閱讀

陸快艇事件亡者家屬將赴金 海巡署協調海印寺等治喪

遊客驚嚇！金門遊艇突遭6名大陸海警強制臨檢 海巡署發聲了

泉州紅十字會將赴金門 陸委會：2名陸船員明日遣返

影／大陸海警突強制臨檢金門遊艇 遊客驚嚇：真的害怕回不了台灣

相關新聞

高雄蓮池潭觀光不振 遊客中心淪蚊子館

黃色小鴨為高雄港灣帶來600萬觀光人次，但左營知名蓮池潭疫情前每月有40萬人次觀光，近3個月平均僅約22萬餘人次，地方指...

屏巡迴復能照護獲好評 企業捐車

屏東縣府衛生局去年2月推動行動生活復能車，結合衛生所醫師、護理師與物理治療團隊，深入縣內各鄉鎮，提供民眾復能照護，近1年...

盤花公園4月動工 打造客家景觀

高雄市客委會昨在新客家文化園區文物館辦新春祈福，市府秘書長郭添貴表示，原三民一號公園將改建成具濃濃客家風味的「盤花公園」...

高雄南區資源回收廠修建改民營 在地里長抗議：不如新建公營

高雄南區資源回收廠焚化爐已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採民間促參ROT案修建，引發地方反彈，昨辦公聽會...

撲殺逾2.1萬隻！屏東再1土雞場染H5N1 今年已累計10例

農業部防檢署今表示，獸醫研究所通知，屏東縣鹽埔鄉1土雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，屏東縣動...

屏縣鹽埔鄉7天2起土雞場確診H5N1禽流感 今撲殺2.1萬隻雞

屏東縣動物防疫所2月15日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經採集檢體送驗，18日確認感染H5N1亞型高病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。