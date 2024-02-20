霧鎖金門影響23航班 民眾搶訂民宿盼盡早搭機

金門昨天起大霧，金門航空站整天取消多個航班，導致數百人滯留機場，金門民宿也紛紛被搶訂一空，不少民眾因此來不及回去上班、上課，相當無奈。

金門航空站19日一早就開始陸續取消共23航班，至少滯留數百人，人群幾乎擠滿機場大廳，許多人提著大包小包，在機場內不斷排隊等待，就是無法上飛機。

不少旅客也見苗頭不對，趕緊辦機位候補及訂房，金門民宿紛紛被搶訂一空。有學生趕不及上課，也有人趕不回去上班，相當焦急，只希望隔天能趕快搭機回台。

也有到金門玩的旅客說，回程遇到大霧，航班被取消，家人因此分工忙著候補機位及找住宿，但民宿也相當難訂。

台北松山機場19日也人潮滿滿，不少人趕著回金門上班、上課，同樣因為大霧遭到耽擱。兩座機場的不少旅客說，只希望20日能順利搭機，早日回到台灣或金門。