屏縣鹽埔鄉7天2起土雞場確診H5N1禽流感 今撲殺2.1萬隻雞

屏東縣動物防疫所2月15日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，經採集檢體送驗，18日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今至該場執行撲殺作業，撲殺2萬1593隻黑羽土雞，督導業者完成清消與回溯追蹤，這也是屏東縣今年第2起H5N1禽流感，都在鹽埔鄉。

動防所表示，今年第1起在2月12日通報，14日確診，鹽埔鄉7天發生兩起禽流感確診，都是業者發現異常主動通報。

動防所指出，15日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻異常死亡，依標準作業程序啟動防疫機制，到該場將雞隻移動管制、場區及周邊噴灑消毒作業，採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，2月18日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒。

動防所今赴該場執行撲殺，共撲殺2萬1593隻黑羽土雞（約67日齡，7201隻、約53日齡，1萬4392隻），並再次督導業者完成場區清潔及消毒，與相關連場回溯追蹤以降低疫情傳播風險。同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制病毒及疫情散播。