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澎湖乞龜民俗鬧元宵 最大獎快艇、黃金龜

中央社／ 澎湖縣19日電
澎湖元宵節「乞龜」系列活動登場，不少宮廟供品創下地方元宵節之最，除了龜型供品供民眾擲筊乞求，還有最大獎包括快艇、415兩及260兩黃金龜、轎車等，人潮滾滾，比過年還熱鬧。（孫一中提供）中央社
澎湖元宵節「乞龜」系列活動登場，不少宮廟供品創下地方元宵節之最，除了龜型供品供民眾擲筊乞求，還有最大獎包括快艇、415兩及260兩黃金龜、轎車等，人潮滾滾，比過年還熱鬧。（孫一中提供）中央社

澎湖元宵節「乞龜」系列活動登場，不少宮廟供品創下地方元宵節之最，除了龜型供品供民眾擲筊乞求，還有最大獎包括快艇、415兩及260兩黃金龜、轎車等，人潮滾滾，比過年還熱鬧。

澎湖元宵節乞龜獎品，包括有市值3000多萬元的山水上帝廟415兩黃金龜、鎖港北極殿260兩黃金龜、湖西龍門觀音宮4萬3000斤大米包龜、尖山顯濟殿金磚平安龜、白沙赤崁文衡聖帝殿3萬斤的9層大米包龜、馬公烏崁靖海宮的高麗菜龜，都創下了元宵節乞龜活動之最。

台灣四大元宵活動「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」，其中「乞龜」在澎湖，地方宮廟在元宵節乞龜活動有各式與龜相關的供品供民眾擲筊乞求，有些宮廟自春節開始暖身，大部分都是24至26日共3天，馬公烏崁靖海宮則自17日起一直進行至27日止長達10天之久。

除了乞龜的習俗外，不少宮廟搭配摸彩，其中以白沙赤崁龍德宮的最大獎是一艘造價新台幣台250萬元的「哪吒」快艇，還有尖山顯濟殿的5兩金條、上帝廟的轎車等，最受矚目。

在全國最古老的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，慧洋海運總裁藍俊昇連續6年致贈1隻8800斤的大米龜和2隻360斤的小米包龜，今天分別由藍俊昇、澎湖縣議會副議長藍凱元與議員歐中慨等人共同點睛，開啟元宵乞龜活動，而大米包龜也在元宵過後全數分送給澎湖縣內的弱勢民眾，祈求平安。

馬公黑妞黑糖糕今天下午也贈送3000個龍年黑妞龍提燈，分別給澎湖天后宮、山水上帝廟、東衛天后宮與外溫王宮等宮廟，作為元宵擲筊的禮物。

澎湖縣長陳光復介紹元宵攻略地圖，湖湖全島可從天后宮、觀音亭、上帝廟、龍門觀音宮、赤崁龍德宮、外垵溫王宮和馬公靖海宮等20座宮，廟離島有望安吳府宮和七美黃德宮、福德祠等3座宮廟，感受鬧元宵的氣氛。

澎湖全縣200多座大小宮廟，在元宵節除有肪片龜、金龜、米包龜、巧克力龜、果凍龜、黑糖糕龜、浮球龜等各種不同的龜型供品外、還有擲發財金、龍蝦和生蠔等，元龜乞龜活動等比過年還熱鬧。

元宵節 澎湖縣 馬公

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