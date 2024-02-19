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黃色小鴨拚觀光帶熱潮「這景點」竟未受惠 遊客中心還淪蚊子館

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
根據觀光局數據，蓮池潭去年11、12月觀光人次分別達21萬2千和22萬1千，今年1月份為24萬1千餘人次，仍遠低於疫情前。記者宋原彰／攝影
根據觀光局數據，蓮池潭去年11、12月觀光人次分別達21萬2千和22萬1千，今年1月份為24萬1千餘人次，仍遠低於疫情前。記者宋原彰／攝影

黃色小鴨為高雄港灣帶來600萬觀光人次，但市區其他景點人氣卻未明顯提升，左營知名景點蓮池潭在疫情前每月有40萬人次觀光，疫情時掉至20萬，如今疫後迎接觀光復甦，蓮池潭前3個月仍維持20萬人次，地方指出當地平均旅遊停留時間短暫、周邊商圈無法擴大，遊客服務中心也在去年底淪為蚊子館。

市議員白喬茵表示，蓮池潭前年升為交通部指定觀光區，高雄市觀光局承諾會洽詢顧問公司，制定經營管理計畫，但成效不彰，107年至109年疫情前，蓮池潭每月有近40萬觀光人次，「萬年季」時可達百萬以上，但111、112年因疫情人次掉到20萬以下，甚至低於愛河及駁二特區，僅去年燈會期間超過百萬。

後疫情時代觀光復甦，根據觀光局數據，蓮池潭去年11、12月觀光人次分別達21萬2千和22萬1千，今年1月份為24萬1千餘人次，仍遠低於疫情前；此外演唱會經濟連帶崛起，高市府推出商圈優惠券欲刺激地方經濟，蓮池潭周邊作為距離世運主場館最近的商圈，僅2公里路程，觀光人次卻也未明顯增加。

白喬茵指出，去年coldplay演唱會吸引超過10萬人前往觀賞，但蓮池潭當天遊客數僅8千餘人次，相較平常日的7千餘人次，並沒有顯著增加；本月初紅髮艾德開唱亦然，人數皆在7、8千左右，過年期間蓮池潭觀光人次反應返鄉人潮，雖有達2倍以上，近1萬5000人次，但仍不見過往熱鬧人潮。

此外，地方人士表示，蓮池潭近年被外界詬病的缺點包括平均旅遊停留時間短暫，遊客大多在湖區周圍走動1、2小時，周邊商圈沒有實質受惠，且有人認為蓮池潭的旅遊服務商業品質不佳，就連唯一的遊客服務中心去年也因經營不善淪為蚊子館。

觀光局回應，今年因黃色小鴨效應，全市觀光人口劇增，外縣市遊客達4成以上，過年期間蓮池潭周邊有年貨大街，意象廣場上有街頭藝人表演，加上木棧人行步道工程已完工開通，遊客走在道路上能直接一覽湖景，紛紛給予正面評價，觀光局會持續針對即時人流大數據資料做檢討，研究強化蓮池潭周邊經濟效應，串連舊城區與眷村區，延長旅遊停留時間。

觀光局維護管理科長謝政華解釋，蓮池潭遊客服務中心去年因進駐的超商經營不善撤出，市府已持續招商，目前會結合周遭店家做遊客導覽；對於演場會經濟無法擴及蓮池潭周邊，他認為演唱會主要吸引年輕族群，年輕人多半是一站式旅遊，看完演唱會就離開，蓮池譚本身有濃厚台灣特色，較吸引美國、日本等地的外國人。

蓮池潭在疫情前每月有40萬人次觀光，疫情時掉至20萬，如今疫後迎接觀光復甦，蓮池潭前3個月仍維持20萬人次。記者宋原彰／攝影
蓮池潭在疫情前每月有40萬人次觀光，疫情時掉至20萬，如今疫後迎接觀光復甦，蓮池潭前3個月仍維持20萬人次。記者宋原彰／攝影
地方表示，蓮池潭近年被外界詬病的缺點包括平均旅遊停留時間短暫，遊客大多在湖區周圍走動1、2小時，周邊商圈沒有實質受惠。記者宋原彰／攝影
地方表示，蓮池潭近年被外界詬病的缺點包括平均旅遊停留時間短暫，遊客大多在湖區周圍走動1、2小時，周邊商圈沒有實質受惠。記者宋原彰／攝影
蓮池潭遊客服務中心去年因進駐的超商經營不善撤出，目前已成蚊子館，市府回應已持續招商，目前會結合周遭店家做遊客導覽。記者宋原彰／攝影
蓮池潭遊客服務中心去年因進駐的超商經營不善撤出，目前已成蚊子館，市府回應已持續招商，目前會結合周遭店家做遊客導覽。記者宋原彰／攝影

演唱會 疫情 觀光局

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