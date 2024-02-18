快訊

柬埔寨適合旅遊嗎？ 記者直擊分享「保命心法」一覽高棉的微笑

NBA／飛過216公分歐尼爾 188公分麥克朗灌籃大賽衛冕

國民黨立院想靠藍白合作推法案 不如藍綠談一談更快？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁吃牛肉火鍋必加這味 享受林園洋蔥正對時

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
林園洋蔥豐年季開跑，高雄市長陳其邁（中）也到場參加。記者潘奕言／攝影
林園洋蔥豐年季開跑，高雄市長陳其邁（中）也到場參加。記者潘奕言／攝影

「2024林園洋蔥豐年季－龍來林園洋蔥炒翻天」18日開跑，高雄市長陳其邁也到場參加。他致詞指出，他很喜歡吃牛肉火鍋，裡面至少放兩、三顆洋蔥，熬出的湯頭才鮮甜。林園洋蔥豐年季為期6天，有五大活動邀民眾共樂。

林園是高雄唯一種植洋蔥的區域，也是第台灣第一個種植洋蔥的地區，1至3為採收期，以黃洋蔥為大宗，超過九成。林園靠近海邊，土質偏鹹，種出的洋蔥個頭大、品質佳，又甜又脆，口感多汁不嗆鼻，因地理偏南也比其他產區早收成。

為了推廣林園洋蔥，市府於林園夜市舉辦「2024林園洋蔥豐年季－龍來林園洋蔥炒翻天」，邀民眾一起來採收並品嘗洋蔥。市長陳其邁18日參加開幕，他特別提到，他最愛在牛肉火鍋裡面放兩、三顆的洋蔥，讓湯頭更加甜美。

他說，高雄除了目前最夯的黃色小鴨外，也歡迎大家到高雄之南的林園，享受田園景觀跟美麗的海岸線，還有好吃的現撈漁獲，「有吃擱有掠」，見證林園人的熱情跟好風景。

林園洋蔥豐年季18日至25日舉辦，為期6天，有開幕健走、ㄎㄠ蔥頭體驗、雙層巴士之旅、星光晚會以及洋蔥市集活動等五大主題活動，邀請民眾共同遊樂。

林園洋蔥豐年季開跑，居民開心採收洋蔥。記者潘奕言／攝影
林園洋蔥豐年季開跑，居民開心採收洋蔥。記者潘奕言／攝影
林園洋蔥豐年季開跑，小妹妹也開心採收洋蔥。記者潘奕言／攝影
林園洋蔥豐年季開跑，小妹妹也開心採收洋蔥。記者潘奕言／攝影
林園洋蔥豐年季開跑，高雄市長陳其邁（左四）也下田採洋蔥。記者潘奕言／攝影
林園洋蔥豐年季開跑，高雄市長陳其邁（左四）也下田採洋蔥。記者潘奕言／攝影

洋蔥 火鍋 陳其邁

延伸閱讀

泰勒絲高雄開唱？陳其邁黃色小鴨KISS片 網敲碗「音樂在暗示什麼」

賴清德南下走春發紅包 高雄婦人激動爆哭：全家都投你

別再笑黑熊「波比」是工讀生 陳其邁秀照片揭牠凶狠貌

陳其邁初二發紅包 透露高雄隱形富豪都在這參拜 有人喊選總統

相關新聞

50年前獲健美冠軍 70歲的他仍是紀錄保持人自嘲不敢變胖

屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持...

陳其邁吃牛肉火鍋必加這味 享受林園洋蔥正對時

「2024林園洋蔥豐年季－龍來林園洋蔥炒翻天」18日開跑，高雄市長陳其邁也到場參加。他致詞指出，他很喜歡吃牛肉火鍋，裡面...

情人谷溫泉荒廢8月再啟用 近億設施活化缺錢未定案

茂林情人谷溫泉再歷經廠商違約放棄經營8個月後，終於在今年過年期間重新開放遊客在戶外泡腳池免費泡腳，重新活化，但主體設施仍...

迷路沒人管？高雄30個路口路牌消失2個多月 交通局：25日前掛回

高雄市議員張博洋17日在臉書發布「詢問市長陳其邁，大順路上的路牌在哪裡？」影片，質疑高雄輕軌成圓通車後，從中正路到博愛路...

高捷延伸岡山車站 拚6月通車

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預計6月底通車，將有助當地民眾轉乘台鐵。市府捷運局預估，雖然紅線只增一站，岡山車...

閒置30年 岡山「水道頭」今年整修

高雄市歷史建築「岡山水塔」是當地老一輩居民的共同記憶，日治時期作為加壓水塔確保當時日軍與民眾用水無虞，水塔閒置30年水公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。