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陳其邁吃牛肉火鍋必加這味 享受林園洋蔥正對時
「2024林園洋蔥豐年季－龍來林園洋蔥炒翻天」18日開跑，高雄市長陳其邁也到場參加。他致詞指出，他很喜歡吃牛肉火鍋，裡面至少放兩、三顆洋蔥，熬出的湯頭才鮮甜。林園洋蔥豐年季為期6天，有五大活動邀民眾共樂。
林園是高雄唯一種植洋蔥的區域，也是第台灣第一個種植洋蔥的地區，1至3為採收期，以黃洋蔥為大宗，超過九成。林園靠近海邊，土質偏鹹，種出的洋蔥個頭大、品質佳，又甜又脆，口感多汁不嗆鼻，因地理偏南也比其他產區早收成。
為了推廣林園洋蔥，市府於林園夜市舉辦「2024林園洋蔥豐年季－龍來林園洋蔥炒翻天」，邀民眾一起來採收並品嘗洋蔥。市長陳其邁18日參加開幕，他特別提到，他最愛在牛肉火鍋裡面放兩、三顆的洋蔥，讓湯頭更加甜美。
他說，高雄除了目前最夯的黃色小鴨外，也歡迎大家到高雄之南的林園，享受田園景觀跟美麗的海岸線，還有好吃的現撈漁獲，「有吃擱有掠」，見證林園人的熱情跟好風景。
林園洋蔥豐年季18日至25日舉辦，為期6天，有開幕健走、ㄎㄠ蔥頭體驗、雙層巴士之旅、星光晚會以及洋蔥市集活動等五大主題活動，邀請民眾共同遊樂。
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