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屏東勝利星村園區狂吸客 春節人潮、錢潮再創新高

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東勝利星村創意生活園區年前突破百家品牌進駐，今年春節縣府攜手店家舉辦「好運龍厚禮」，7天連假湧入百萬人次，粗估總營業額直逼4000萬元，人潮、錢潮續創新高。圖／屏東縣政府提供
屏東勝利星村創意生活園區年前突破百家品牌進駐，今年春節縣府攜手店家舉辦「好運龍厚禮」，7天連假湧入百萬人次，粗估總營業額直逼4000萬元，人潮、錢潮續創新高。圖／屏東縣政府提供

由老眷村活化改造的「屏東勝利星村創意生活園區」，年前突破百家品牌進駐，成為屏東市區指標性的特色商圈，今年春節縣府攜手店家舉辦持續至本月底的「好運龍厚禮」活動助攻，再度展現高人氣，7天連假湧入百萬人次，帶動店家營業額平均增加3至10倍不等，粗估總營業額直逼4000萬元，人潮、錢潮再創新高。

縣府文化處說，屏東市勝利新村與崇仁新村百棟空軍眷舍，2007年公告為歷史建築，縣府自2010年起逐年展開眷村建築修復活化計畫，2017年向文化部爭取到前瞻計畫「再造歷史場域計畫」經費，隔年保留原名「勝利」，更名為「屏東勝利星村創意生活園區」，今年正式突破百家創意商家進駐，昔日老眷村已蛻變為屏東市耀眼的文化觀光品牌商圈。

文化處說，勝利星村往年春節期間結合屏東燈節，每每人氣爆棚，今年除了勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區也有不少新店家，已有高達百家品牌業者進駐，多元豐富的品牌，各具特色，加上緊鄰全台面積最大的遺構公園，年節走春人潮從白天到夜晚絡繹不絕，穿插街頭藝人表演，返鄉拜年的藝人彭佳慧、温昇豪在年初二也走訪，感受過年節慶氛圍。

吳姓餐飲業者說，今年春節連假短，不少民眾選擇一日遊走春行程，在「好運龍厚禮」活動助攻下，包括店家限定特惠商品及消費滿額集點抽獎，從8日起至2月底，來客數較平常多了逾3成；也有業者趁勢推出年節限定商品，日營業額成長高達10倍，不只餐廳生意興隆，賣台式甜品的店家也是大排長龍，熬煮綠豆蒜煮到手軟，喜迎過年財。

文化處說，除了勝利星村春節人潮滿滿，屏菸1936文化基地也吸引眾多人潮，除了常設展，現正展出中的「貓•美術館」，讓許多親子、貓奴們看了超療癒，培養藝文喵氣息，年初二到初五，每天入館人數比平常增加5倍；還有超搶手的屏菸新春福袋，順勢帶動文創賣店「好屏製造所」營收大增。

屏東勝利星村創意生活園區年前突破百家品牌進駐，今年春節縣府攜手店家舉辦「好運龍厚禮」，7天連假湧入百萬人次，粗估總營業額直逼4000萬元，人潮、錢潮續創新高。圖／屏東縣政府提供
屏東勝利星村創意生活園區年前突破百家品牌進駐，今年春節縣府攜手店家舉辦「好運龍厚禮」，7天連假湧入百萬人次，粗估總營業額直逼4000萬元，人潮、錢潮續創新高。圖／屏東縣政府提供
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屏東勝利星村創意生活園區年前突破百家品牌進駐，今年春節縣府攜手店家舉辦「好運龍厚禮」，7天連假湧入百萬人次，粗估總營業額直逼4000萬元，人潮、錢潮續創新高。圖／屏東縣政府提供

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