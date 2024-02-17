跑山製編屏東山景聲音旅遊書 團隊從登山門外漢變愛山人

屏東縣政府今年新推出的有聲旅遊手冊「屏東聲山中」，以境內25座山林、5條步道與4處自然景點的「山」與「聲景」為內容，搭配繪本帶領讀者聲歷其境，在旅遊書籍市場受到關注的背後，是幕後製作團隊成員每次扛著重逾120公斤設備，耗時近1年踏遍屏東的步道與山林才完成，團隊另個收穫是從登山門外漢變成愛山人。

「屏東聲山中」以手感插畫、美術情境等編排設計，並依海拔高低分成聲坡、聲林、聲山三種類別，將登山過程中可聆聽到聲音收錄至手冊內，如帽子山上的五色鳥、樹鵲等鳥類發出的清脆聲響；浸水營古道聆聽到植物滴落的水聲、鳥鳴聲及蟋蟀聲，透過聲音的傳達，讓讀者跟著文字、音調及色彩踏上一條條原始林道、碎石山徑與古道，看見山的同時也聽見山的聲音。書內附贈圓形唱盤紙卡，可掃描連結串流平台，開啟一趟充滿視覺與聽覺的「屏東聲山之旅」

「當初設定的角色就是初次登山者！」編輯團隊目目文創總監楊欽榮說，他們過去曾經做過城市聲景，山林是首次挑戰，因都不是專業山友，就透過這樣的角度去親近與觀察山林，以深入淺出方式引領讀者認識屏東自然之美，團隊事前先大量閱讀登山專業書籍與鍛鍊體力，先從低海拔的步道開始挑戰。

他說，對編輯團隊的另項挑戰，是要背負收音、電腦、攝影機、腳架等設備上山，重量超過120公斤，有時沒辦法一次爬完，或是沒收到想要的聲音，必須跑個二、三趟，每次扛著上山，隔天肌肉就酸痛，直到4個月後才適應，感覺肺活量和腳力明顯變好。

該手冊從最低海拔81公尺的車城龜山步道到最高3092公尺的北大武山，他說，一般人可能認為愈高海拔的山，收音難度愈高，其實不然，高海拔的山因為人跡稀少較沒有影響，反倒是中高海拔或一些熱門山區，人為干擾較多，笠頂山就去了6次；大漢山雖才1700公尺，但林道很長又銜接到浸水營古道，紮營住了2天；北大武山則請專業嚮導帶隊，在山間停停走走專注收音，花了3天才完成。

他說，登山時要克服心理障礙與天氣地形外，還要避免驚擾動物蟲蟻，有幾次一回頭旁邊就是蛇，還曾有猴子對收音器和大背包好奇而追著他們跑；山間渺無人煙，對聲音就變得敏感，聽得到聲音卻看不到形體，無形中更緊張，他們不能卻步也不能急跑，因在移動中可能會錄到衣物磨擦的聲音，心須穩住呼吸律動，真的不容易。