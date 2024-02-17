高雄日治建物「岡山水塔」修復工程延宕 在地人頻抱怨

位在高雄岡山的日治時期建物「岡山水塔」是當地老一輩居民的共同記憶，作為加壓水塔確保當時日軍與民眾用水無虞，促進城市發展；水塔停用至今已30年仍閒置，自來水公司4年曾自籌款項、規劃修復遺址，但工程延宕多時，在地人怨聲載道，連水塔周邊綠地目前仍全被工程鐵板圍住，大大破壞文化價值。

已有86年歷史的岡山水塔在日治時期建造，當地最初因人口密集且有海軍航空隊駐軍，當時為保障用水無虞，1938年打造高30公尺、滿水位25.4公尺、可儲水85立方公尺的水塔，使用50年後在1992年停用，2004年由高雄縣政府登錄為歷史建物，是岡山在地少數僅存的歷史文物。

岡山水塔閒置近30年，目前基座已損壞、牆面剝落、門窗遺失、樓梯、欄杆斷裂，4年前自來水公司曾評估需做結構補強、牆面清洗修補、重造樓梯欄杆門窗及榕樹氣根斷根等，旁邊的第七區管理處岡山服務所也要打造新廳舍，當時自籌150萬發包設計，但設計屢經更改、資金部則，工程延宕多時。

作為加壓配水用的岡山水塔，對岡山邁向現代化城市有著關鍵性作用；岡山眷村文化協會表示，雄偉豎立的岡山水塔是外地進入岡山市區的入口意象，許多老岡山人會稱水塔作「水道頭」，不僅是當時最醒目的地標，更是在地人的共同記憶，不少人懷念過去能進入舊水塔公園的時光。

立委邱志偉近日召集自來水公司第七區管理處、高雄市文化局及當地里長討論工程進度，目前水公司已將完整修復計畫提交文化局獲准，總經費增至4000萬，水公司計畫爭取文化部補助；邱志偉強調，岡山水塔及附近公園綠地完成整建後，將會是當地重要的綠地及觀光景點，也富有教育意義。

文化局回應，自來水公司在2012年陸續送交現況分析、設計規劃與預算書，直到今年2月2日才確定核定通過，後續由水公司向文化部文化資產局申請補助；水公司表示，總經費4000萬，預計向中央申請1600萬補助、自籌2400萬，最快半年內完成申請，若工程招標順利，工程期2至3年，可望在2026年完工。