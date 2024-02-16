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屏科大百年校慶系列活動多元 桌球國手校友江宏傑也回娘家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大今舉行百年校慶啟動記者，校長張金龍（右二）、碩士班學生老牛皮國際公司董事長劉保佑（右一）、校友總會理事長郭威伯（左二）、桌球國手校友江宏傑（左一）出席。記者劉星君／攝影
屏科大今舉行百年校慶啟動記者，校長張金龍（右二）、碩士班學生老牛皮國際公司董事長劉保佑（右一）、校友總會理事長郭威伯（左二）、桌球國手校友江宏傑（左一）出席。記者劉星君／攝影

屏東科技大學今年2024年迎來百歲生日，今宣布百年校慶系列活動，校長張金龍、碩士班學生老牛皮國際公司董事長劉保佑、校友總會理事長郭威伯、桌球國手校友江宏傑與會出席，系列活動精彩多元，包括百年校慶音樂會、屏科大百年校慶永續國際研討會暨2024UNTA年會、全明星運動會等，也邀請校友回娘家，讓屏科大下個一百年繼續成長。

屏科大今宣布一百年校慶啟動記者會暨新春團拜，並發表新書「百年耕耘仁實永續」校長張金龍說，屏科大成為百年大學之際，透過編寫「百年耕耘 仁實永續」一書，簡要說明學校歷史、各學院組織、主軸與近年來重要事蹟，向大家展現屏科大的成就與美好。

張金龍說，感謝百年來歷任校長遠見卓識與用心帶領，齊力為屏科大發展貢獻己力，屏科大成為國內外技職教育、技術研發、政策倡導重要基地；並在以仁為本，勤懇踏實信念，創造「實務導向」大學品牌，是重要科技知識研發基地，亦為化育社會人才的百年杏壇。

屏科大指出，歡慶百歲生日，各學院系所、單位舉辦系列活動，包括，圖書與會展館創意發想「百年靜思湖文學季與50+50百年夜宿圖書館活動」、農學院舉辦台泰雙邊國際研討會、工學院舉辦日本川崎公司機械手臂捐贈儀式、管理學院舉辦療育庭園國際研討會、人文學院舉辦客家文化產業學術研討會、語言教學研討會、國際學院辦理「國際級大師來台交流演講」、獸醫學院舉辦台印獸醫學院雙邊學術研討會等多項學術、藝文及慶祝活動。

屏科大自1924年以「高雄州立屏東農業補習學校」創校，歷經高雄州立屏東農業學校、台灣省立屏東農業職業學校、台灣省立農業專科學校、台灣省立屏東農業專科學校、國立屏東農業專科學校，1991年升格國立屏東技術學院，1997年擴大、升格為國立屏東科技大學，設有農、工、管理、人文暨社會科學、國際、獸醫及達人等七大學院的綜合型科技大學，教學與研究從一級到六級產業，深化理論與實務整合及重視跨域與創新；傳統農業進階科技農業，從糧食生產發展至永續經濟，成為國家培育農業科技與生態永續發展專技人才重點的高等教育機構。

屏科大今舉行百年校慶啟動記者會與新春團拜，邀請屏科大幼兒園小朋友表演。記者劉星君／攝影
屏科大今舉行百年校慶啟動記者會與新春團拜，邀請屏科大幼兒園小朋友表演。記者劉星君／攝影
屏科大今舉行百年校慶啟動記者會與新春團拜。記者劉星君／攝影
屏科大今舉行百年校慶啟動記者會與新春團拜。記者劉星君／攝影
屏科大今舉行百年校慶啟動記者會與新春團拜，校長張金龍（左四）、碩士班學生老牛皮國際公司董事長劉保佑（右三）、校友總會理事長郭威伯（右二）、桌球國手校友江宏傑（右一）出席。記者劉星君／攝影
屏科大今舉行百年校慶啟動記者會與新春團拜，校長張金龍（左四）、碩士班學生老牛皮國際公司董事長劉保佑（右三）、校友總會理事長郭威伯（右二）、桌球國手校友江宏傑（右一）出席。記者劉星君／攝影

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