屏科大百年校慶系列活動多元 桌球國手校友江宏傑也回娘家

屏東科技大學今年2024年迎來百歲生日，今宣布百年校慶系列活動，校長張金龍、碩士班學生老牛皮國際公司董事長劉保佑、校友總會理事長郭威伯、桌球國手校友江宏傑與會出席，系列活動精彩多元，包括百年校慶音樂會、屏科大百年校慶永續國際研討會暨2024UNTA年會、全明星運動會等，也邀請校友回娘家，讓屏科大下個一百年繼續成長。

屏科大今宣布一百年校慶啟動記者會暨新春團拜，並發表新書「百年耕耘仁實永續」校長張金龍說，屏科大成為百年大學之際，透過編寫「百年耕耘 仁實永續」一書，簡要說明學校歷史、各學院組織、主軸與近年來重要事蹟，向大家展現屏科大的成就與美好。

張金龍說，感謝百年來歷任校長遠見卓識與用心帶領，齊力為屏科大發展貢獻己力，屏科大成為國內外技職教育、技術研發、政策倡導重要基地；並在以仁為本，勤懇踏實信念，創造「實務導向」大學品牌，是重要科技知識研發基地，亦為化育社會人才的百年杏壇。

屏科大指出，歡慶百歲生日，各學院系所、單位舉辦系列活動，包括，圖書與會展館創意發想「百年靜思湖文學季與50+50百年夜宿圖書館活動」、農學院舉辦台泰雙邊國際研討會、工學院舉辦日本川崎公司機械手臂捐贈儀式、管理學院舉辦療育庭園國際研討會、人文學院舉辦客家文化產業學術研討會、語言教學研討會、國際學院辦理「國際級大師來台交流演講」、獸醫學院舉辦台印獸醫學院雙邊學術研討會等多項學術、藝文及慶祝活動。