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屏菸「大武門音樂祭」2月24、25日登場 潮流音浪襲捲屏東

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024大武門音樂祭，將持續舉辦街舞比賽。圖／屏東縣府文化處提供
2024大武門音樂祭，將持續舉辦街舞比賽。圖／屏東縣府文化處提供

屏菸1936文化基地2月24、25日，迎來第二屆「大武門音樂祭 DAWU CLAN FESTIVAL」，匯聚海內外共20組嘻哈音樂人，力邀日本潮流嘻哈音樂人「KID FRESINO」跨海力挺，還有當代藝術家莊培鑫打造「限定潮流藝術展」，及舞林高手齊聚的街舞比賽，掀起南台灣的潮流浪潮。

屏縣府文化處表示，今年大武門音樂祭陣容更加龐大，包括「大嘻哈時代」節目備受矚目「阿跨面」、「阿夫Shuf」、「wannasleep」、「peatle」、「SiNNER MOON」、「PIZZALI」，曾入圍金音獎最佳嘻哈專輯「PONY5IBE」、入圍金曲最佳新人獎的「雷擎」、「國語作業簿」主理人DJ賴皮MR.SKIN、混血兒御用DJ「DJ T-TIME」、從聲林之王3出道的Jocelyn9.4.0等超強卡司。

縣府文化處表示，本屆最大亮點為日本全能創作音樂人KID FRESINO壓軸演出。「KID FRESINO」曾與JJJ、Febb打造嘻哈組合「Fla$hBackS」， 2013 年「Horseman's Scheme」以個人身分在日本出道，他曾與STUTS以及知名演員松隆子合作，獻聲日劇「大豆田永久子與三個前夫」主題曲「Presence I」，也和演員小松菜奈合作，在音樂作品「rose」共同飆戲。

文化處表示，今年邀請甫獲選台北獎決選當代藝術家莊培鑫，在屏菸薰蒸室打造限定潮流藝術展「進入的方法」，聯手台語饒舌音樂創作者李紅REDLEE，展覽中擔當歌曲創作與影像的旁白配音，觀眾可透過虛擬身體「進入」獨特的維度空間裡遊玩戲耍，體驗超脫平庸日常現實。展覽最後，可在當紅Error8（鼬鼠）合作的拍貼機，留下趣味體驗。

周邊活動還有去年廣受好評「Free For Fun」街舞比賽，以及「潮流市集」，包括首次在屏東出攤的「Draft Land」，來自台南的經典品牌「香蘭男子電棒燙」、屏東萬巒五溝水的百年傳統客家小吃「進士第 手作杏仁茶」等品牌。

文化處說，大武門音樂祭結合藝術、市集、街舞活動，活動場域全部免費參與，邀請民眾用「五感」體驗前所未有潮流音浪。活動資訊關注屏菸1936文化基地臉書粉絲團。

廣受年輕族群喜愛的潮流市集。圖／屏東縣府文化處提供
廣受年輕族群喜愛的潮流市集。圖／屏東縣府文化處提供
今年大武門音樂祭演唱卡司之一，台饒MVP「國蛋」。圖／屏東縣府文化處提供
今年大武門音樂祭演唱卡司之一，台饒MVP「國蛋」。圖／屏東縣府文化處提供
來自日本的全能嘻哈創作人-KID-FRESINO。圖／屏東縣府文化處提供
來自日本的全能嘻哈創作人-KID-FRESINO。圖／屏東縣府文化處提供

屏東 日本 街舞 音樂

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