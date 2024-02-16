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流感、肺炎疫情未降 高市教育局要求校園落實防疫
入冬後流感及肺炎疫情至今方興未艾，今天是開學日，高雄市教育局長謝文斌前往田寮國中、阿蓮區復安國小關心開學防疫整備、午餐廚房環境衛生，要求學校務必落實各項傳染病防治及供餐衛生，確保師生健康安全。
高市衛生局表示，今年第六周，類流感急診就診率達全國14.89%、高雄市即達13.06%，而上周類流感急診就診率全國14.05%、高雄市也達13.22%，春節連假期間高雄市「基層診所、衛生所及藥局獎勵方案」，統計呼吸道門診看診6,205人次，顯示目前仍處於流感流行期。
今天適逢開學日，高市教育局長謝文斌特別走訪田寮國中及阿蓮復安國小關心開學防疫整備，針對入冬後流感及肺炎疫情依然未降，教育局籲請校園針對發燒、嘔吐、腹瀉個案，要提高警覺並加強監控，落實群聚通報時效性，一發現符合通報條件者，應依相關作業流程辦理，於24小時內完成通報，以避免校園疫情擴散及防範群聚事件發生。
謝文斌亦提醒注意腸病毒，要求學校廣為宣導，外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，執行洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並落實校園環境清潔消毒。
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