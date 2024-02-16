快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感、肺炎疫情未降 高市教育局要求校園落實防疫

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
今天是開學日，高市教育局長謝文斌（右）前往田寮國中等校關心校園防疫整備。記者王昭月／攝影
今天是開學日，高市教育局長謝文斌（右）前往田寮國中等校關心校園防疫整備。記者王昭月／攝影

入冬後流感及肺炎疫情至今方興未艾，今天是開學日高雄市教育局長謝文斌前往田寮國中、阿蓮區復安國小關心開學防疫整備、午餐廚房環境衛生，要求學校務必落實各項傳染病防治及供餐衛生，確保師生健康安全。

高市衛生局表示，今年第六周，類流感急診就診率達全國14.89%、高雄市即達13.06%，而上周類流感急診就診率全國14.05%、高雄市也達13.22%，春節連假期間高雄市「基層診所、衛生所及藥局獎勵方案」，統計呼吸道門診看診6,205人次，顯示目前仍處於流感流行期。

今天適逢開學日，高市教育局長謝文斌特別走訪田寮國中及阿蓮復安國小關心開學防疫整備，針對入冬後流感及肺炎疫情依然未降，教育局籲請校園針對發燒、嘔吐、腹瀉個案，要提高警覺並加強監控，落實群聚通報時效性，一發現符合通報條件者，應依相關作業流程辦理，於24小時內完成通報，以避免校園疫情擴散及防範群聚事件發生。

謝文斌亦提醒注意腸病毒，要求學校廣為宣導，外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，執行洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並落實校園環境清潔消毒。

今天是開學日，高市教育局長謝文斌（右）前往田寮國中等校關心校園防疫整備。記者王昭月／攝影
今天是開學日，高市教育局長謝文斌（右）前往田寮國中等校關心校園防疫整備。記者王昭月／攝影

教育局 衛生所 開學日 類流感 高雄市

延伸閱讀

新北研擬「班班裝設求救鈴」 北市暫不考慮 教育局曝原因

開學防疫戴口罩勤洗手 醫：發燒逾3天快篩檢就醫

國中小開學日 南市校園防疫不鬆懈「登革熱」提早啟動

寒假結束學童今開學 高市警動員展開護童檢測校安

相關新聞

東港蚵仔200元吃到飽 逾18人上吐下瀉發燒連孕婦也遭殃

黃姓孕婦向媒體投訴，春節期間大年初四2月13日她跟朋友一行20人到東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後，同行至...

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

由河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，傳出積欠港務公司逾二年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物及給付積欠...

行人庇護島為何常被撞？推論是駕駛有這習慣

「行人地獄」問題近年發燒，人本環境備受重視，高雄市2年前在路權促進團體倡議下，針對六線道以上大型路口施作行人庇護島，提升...

流感、肺炎疫情未降 高市教育局要求校園落實防疫

入冬後流感及肺炎疫情至今方興未艾，今天是開學日，高雄市教育局長謝文斌前往田寮國中、阿蓮區復安國小關心開學防疫整備、午餐廚...

蚵仔200吃到飽疑食物中毒 屏衛生局勒令業者停業清消3天

春節期間有民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反...

柯文哲布局台東基層選舉 縣議員陳宏宗證實加入民眾黨

民眾黨主席柯文哲今天下午4點將到台東跑行程，卻有消息傳出台東縣議會前副議長、無黨籍現任議員陳宏宗加入民眾黨，成為台東縣首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。