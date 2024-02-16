屏東濱海東港城市防洪升級 雨水下水道調整與時並進

屏東縣東港鎮濱海地區長期飽受大雨淹水和大潮引發的海水倒灌之苦，縣府去年布建移動式抽水機、裝設「舌閥」針對既有閘門止密性作改善，避免海水高漲時由側溝冒孔造成的積淹水災情外，為因應都市快速發展強化防洪，縣府針對東港都市計畫區雨水下水道重新檢討規畫，期初報告經國土管理署通過備查，預定年底完成審查。

縣府水利處說，雨水下水道為現代化都市不可或缺的公共設施之一，其功能在於快速排除都市雨水，也就是將都計區內雨水經由雨水下水道匯集至抽水站排除，以降低淹水潛勢，進而改善居民生活品質及居住安全不可或缺的基礎設施；東港是新興城市，早期的都市計畫區雨水下水道需要與時並進，去年重新檢討規畫，報國土管理署審查。

水利處說，近年極端氣候水文事件頻仍，未來都市防洪對策，以國土規劃角度進行出流管制與逕流分擔，如「滯洪」、「減洪」等多元措施，以總合治水概念辦理雨水下水道；這次東港都市計畫區雨水下水道檢討，一併考量濱海地區受大雨淹水和大潮引發的海水倒灌問題，可提升後續治理與管理工作效益，讓居民免受水患威脅。