澎湖家扶市場義賣 籌募弱勢助學金

開學了，澎湖家扶中心今天起一連3天走入馬公北辰市場和農會前舉辦義賣活動，為弱勢學子籌募助學金，希望讓受扶助的學子在學習路上沒有後顧之憂。

澎湖家扶中心發起大專兒少助學行動，義賣有家扶中心製作的「海洋洗手皂」、家扶WaWa撲滿及玩偶等各式好物，凡義賣或捐款都行，一同來幫助逆流前行的弱勢孩子發光發熱。

澎湖家扶今天由主任陳玉如等人走入人潮最多的馬公北辰市場內，一一向採買的民眾來義賣，所得將作為弱勢孩子新學期助學金，來減輕弱勢家庭經濟上沉重的負擔。

澎湖家扶表示，受扶助的國一生小豪已有5年跆拳道經驗，常年在學習課程外，還得參加澎湖縣內或代表澎湖參賽，去年就獲得7個獎項，但定期參與跆拳道課程與賽事，需要數千或萬元以上額外費用，為不讓弱勢孩子的才華與夢想因貧窮而中斷，中心有賴社會大眾的挹注伸援，給予支持。

陳玉如表示，中心目前扶助的兒少當中，每年跨海赴本島就學的大專生，申請獎助學金總人數為412人，所發放近360萬元的獎助學金，除籌募助學金補助孩子學習需求外，針對具有運動潛能的孩子，家扶亦規劃「兒少運動潛力助學」與「菁英培植方案」，讓弱勢孩子在學習上沒有後顧之憂。