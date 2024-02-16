快訊

LINE變成「廣告軟體」？官方帳號無法封鎖、聊天室跳出廣告 網抱怨：使用者體驗差

非洲驢子盜宰危機 全是《甄嬛傳》的阿膠熱潮惹禍？

女女戀劈腿鬧出人命！女上兵替女友出氣夥友人虐殺19歲女 5女全要入獄

澎湖家扶市場義賣 籌募弱勢助學金

中央社／ 澎湖縣16日電

開學了，澎湖家扶中心今天起一連3天走入馬公北辰市場和農會前舉辦義賣活動，為弱勢學子籌募助學金，希望讓受扶助的學子在學習路上沒有後顧之憂。

澎湖家扶中心發起大專兒少助學行動，義賣有家扶中心製作的「海洋洗手皂」、家扶WaWa撲滿及玩偶等各式好物，凡義賣或捐款都行，一同來幫助逆流前行的弱勢孩子發光發熱。

澎湖家扶今天由主任陳玉如等人走入人潮最多的馬公北辰市場內，一一向採買的民眾來義賣，所得將作為弱勢孩子新學期助學金，來減輕弱勢家庭經濟上沉重的負擔。

澎湖家扶表示，受扶助的國一生小豪已有5年跆拳道經驗，常年在學習課程外，還得參加澎湖縣內或代表澎湖參賽，去年就獲得7個獎項，但定期參與跆拳道課程與賽事，需要數千或萬元以上額外費用，為不讓弱勢孩子的才華與夢想因貧窮而中斷，中心有賴社會大眾的挹注伸援，給予支持。

陳玉如表示，中心目前扶助的兒少當中，每年跨海赴本島就學的大專生，申請獎助學金總人數為412人，所發放近360萬元的獎助學金，除籌募助學金補助孩子學習需求外，針對具有運動潛能的孩子，家扶亦規劃「兒少運動潛力助學」與「菁英培植方案」，讓弱勢孩子在學習上沒有後顧之憂。

澎湖縣 馬公

延伸閱讀

元宵踩街開春暖活動上場 大員林生活圈為家扶義賣燈籠

澎湖春節連假疏運順利 陳光復慰問航站等執勤單位

連24年義賣春聯 台中大業藝能館「送愛到十方」 照顧身心障礙孩子

彰化家扶義賣地點波折 傳統「古早燈」未升級有原因

相關新聞

不到1個月撞2次 高雄小港區行人庇護島設置引發討論

為提升行人穿越馬路安全，高雄市政府在市區多處大型路口設置「行人庇護島」，但其中位於小港區沿海路、立群路口的行人庇護島去年...

黃色小鴨髮夾現場售價一堆亂象 網笑稱被當「盤子」

黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值，攤商看準商機，各種造型黃色小鴨...

黃色小鴨周圍公園「路標生鏽破爛」多年 高市府：盡速改善

高雄燈會結合黃色小鴨創造可觀經濟價值，帶同高雄港周遭觀光，但讀者發現緊鄰駁二園區與流行音樂中心的整片帶狀公園「綠8公園」...

黃色小鴨瘋進校園 高雄新上國小送「鴨歲錢」！

今天開學日，高雄新上國小延續黃色小鴨熱潮，和家長會聯手準備2000個黃色小鴨髮夾和「鴨歲錢」幸運符送全校學童，小朋友開心...

寒假結束學童今開學 高市警動員展開護童檢測校安

過完春節假期寒假結束，今天國中、小學開學，高雄警方趁學生上學，啟動護童勤務，結合結合義警、導護志工與學校老師，在國小校門...

不敵海岸退縮！ 台南二仁溪出海口崗哨碉堡沒入海中

台南市南區二仁溪出海口在2005年沙灘上矗立著崗哨碉堡，但隨著海平面下降以及沙灘流失，如今崗哨只露出頂部約40公分，其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。