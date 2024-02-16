不敵海岸退縮！ 台南二仁溪出海口崗哨碉堡沒入海中

台南市南區二仁溪出海口在2005年沙灘上矗立著崗哨碉堡，但隨著海平面下降以及沙灘流失，如今崗哨只露出頂部約40公分，其他都沒入海中，表面看還以為是消波塊殘留物。環保團體指出，出海口沙灘退縮數百公尺，是海岸退縮的嚴重警訊，應有積極作為。

水利局長邱忠川表示，這幾年台南海岸都有退縮的情形，市府也努力在降低退縮速度，其中二仁溪出海口到喜樹黃金海岸因退縮嚴重，水利署第6河川分署採養灘方式並有成效，部分流失的海灘已逐漸恢復，會再增取經費，希望能擴大養灘面積，因應未來極端氣候的挑戰與衝擊。

台南社大近日出示長年來守護二仁溪的紀錄，2004年出海口有大片沙洲，長達3、400公尺，沙洲上還有過去警總留下的潛藏式崗哨碉堡，軍人可在其內，透過洞口向外瞭望，若有敵人，可從洞口開槍射擊。到了2009年，此處沙洲已明顯往後退，約1.8公尺高崗哨泰半沒入海中，如今崗哨只有頂端約40公分還沒被淹沒，照片見證了海岸線退縮的嚴重。

社大研究員晁瑞光完整記錄了二仁溪出海口這一變化，他說，20多年前這裡仍是漁民捕魚苗的地方，還建有工寮，工寮後方甚至有魚塭，現在這片沙洲已沒了，工寮、魚塭也早被淹沒，沙嘴已經退後到二仁溪橋內約70公尺。因環境的變化，對比南岸的高雄與北岸的台南，台南這端河川內的沙持續在減少，高雄端則在增多，出海口有北沙南飄情形。另，出海口北側黃金海岸雖養灘有成，但每次汛期來臨，颱風帶來的衝擊，都可能影響養灘成效，也是水利單位應未雨綢繆，做好防範。