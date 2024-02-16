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「最美蝴蝶橋」 六龜新威大橋將補強橋墩

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
民眾發現新威大橋出現橋墩裸露情形。圖／取自臉書六龜大小事
民眾發現新威大橋出現橋墩裸露情形。圖／取自臉書六龜大小事

有「最美蝴蝶橋」之稱的高雄六龜新威大橋，歷經莫拉克風災仍屹立不搖，但近日民眾發現有一橋墩遭溪水沖刷已裸露，恐危及橋梁安全。公路局南區養護工程處甲仙段表示，已注意到橋墩裸露情況，並編入今年度預算，近期會進場施工，趁枯水期補強改善。

橫跨荖濃溪的六龜新威大橋，是串聯六龜與茂林二區的重要橋梁，2009年完工，在青山之間有如一隻展翅高飛的紫蝶，過去是觀光客打卡聖地，新春期間也有不少人前往旅遊拍照。

地方人士指出，新威大橋通車前遭遇百年罕見的莫拉克風災，荖濃溪沿線橋梁抵擋不住滾滾洪濤，幾乎全斷，受創嚴重，唯獨它屹立不搖，成為當時救災重要的依靠。但近日發現，大橋經河水沖刷，橋墩嚴重裸露，恐怕影響用路人通行安全，呼籲相關單位趕快派員維護。

公路局南區養護工程處甲仙段表示，橋梁尚無安全疑慮，近期契約廠商就會進場施工，趁枯水期間補強改善完成。甲仙工務段長鄭敏華說，工務段在今年1月5日例行檢查就發現橋墩裸露，屆時編號P21、編號P19橋墩，都將一併做基礎保固。

六龜 蝴蝶

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