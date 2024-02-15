屏東鹽埔土雞場染禽流感 近萬隻黑羽土雞全撲殺

屏東縣動物防疫所12日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，依標準作業程序啟動防疫機制前往該場將雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，採集檢體送驗，14日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今天到場撲殺9583隻黑羽土雞（約67日齡），並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

縣府動物防疫所長李永文說，該例是縣內今年發生首起H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制病毒及疫情散播。