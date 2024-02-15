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金門縣府舉行「新春團拜」 陳福海曝縣庫已重回70幾億
今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春聯合團拜」，由縣長陳福海主持，他再度強調禮運大同篇是他的從政初衷；陳福海也指出，經過各局處的一年努力，縣府的財政已穩定，目前縣庫已回到70幾億，並強調要讓金酒公司建立制度、法制，確保未來有更好的發展。
金門縣政府暨各級單位新春聯合團拜於今天上午9點在縣府大禮堂舉行，由縣府同仁暨縣屬各級單位主官管向陳福海、副縣長李文良、秘書長謝世傑及各鄉鎮長及代主席、金酒總經理丁丞康等人相互拜年，互道新年快樂。
陳福海在致詞時表示，新一任的總統已產生，520後台海會有新的局勢，他說，金門在歷任縣長的共同努力，打下良好基礎，現在才能看到許多亮麗的經建成果，陳福海對未來發展方向，還是深具信心，他說，要建構一個友善的金門。
陳福海也指出，經過各局處一年來的努力，目前縣庫水位已穩定，回到70幾億，並強調金酒公司建立制度、法制，讓金酒有更好的未來發展，並一定能達到年度營運目標。
針對金門的教育，陳福海強調「窮不能窮教育」，金門教育長期奠下的基礎，將努力促進高等教育和幼小教育的全面發展。
此外，陳福海也關心社會弱勢群體，指出禮運大同篇的「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」是他從政的初衷，縣府團隊將致力打造溫馨友善的環境，他同時分享自己每天有反省和閱讀金剛經的習慣，強調慈悲心和智慧的重要性，最後，他呼籲大家攜手合作，共同為金門打造更美好、更友善、更美麗的環境。
稍後，包括金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆與金酒總經理丁丞康也先後代表發言，祝賀大家新年萬事如意，平安健康，好運龍總來。
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