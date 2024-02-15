高雄律師公會加入 高市青年局創業顧問團升級

高雄市青年局與高雄律師公會簽署合作意向書，加強創業輔導顧問團隊陣容，青年局表示，律師公會提供青年創業者所需的法律課程、宣導講座以及諮詢顧問服務等資源。

青年局今天發布新聞稿指出，高雄律師公會加入青年局創業輔導顧問團隊，提升團隊陣容，促進青年創業事業的交流與合作，建立友善且支持青年創業的法律協助環境。

青年局長張以理在簽署合作意向書時指出，青年創業與法律息息相關，在公司註冊、勞動契約、加盟合約、勞基法相關或是稅務等方面都有可能遇到法律問題，但一般青創頭家的法律基礎比較薄弱，高雄律師公會能夠為青年創業者提供更穩健的法律支持。

高雄律師公會理事長謝國允表示，簽署這份MOU既是公會的榮幸，也是落實公會實踐社會正義的第一步，很高興有機會與青年局攜手協助高雄青年，把創業之路走得更合法穩健，並善用法律的力量保障自身創業成果。

青年局表示，目前青創輔導活動包括培訓課程、一對一諮詢、帶隊參展等。例如去年下半年開辦的多元主題課程如法規財務、品牌行銷及再造等14堂、超過35小時的免費課程，累積超過800上課人次，有效提升青創業者創業知識與技能。

青年局也帶領青創業者參展，拓展品牌曝光率及創業人脈，以利爭取更多合作夥伴及投資者的金援，去年亞灣新創大南方展便有18組青年局輔導的新創團隊參展，締造681組商機洽談。

青年局表示，高雄律師公會加入提供青創業者更多幫助，更多青創輔導資訊可至高雄市政府青年局官網、點選「找專家」、進入「創業O'STAR及諮詢輔導專區」查詢，或撥輔導專線07-7995678分機2385。