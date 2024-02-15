墾丁「小而美」生態旅遊+1 恆春西屏山古道首發團啟動

墾丁國家公園是國旅勝地，為化解住民生計和環境生態拉扯的紛擾，墾管處17年前率先在墾丁社頂部落推動「小而美」的生態旅遊，居民巡護環境生態、為遊客說家鄉故事，已拓展至12個頗夯的亮點遊程；墾管處歷時2年籌劃，本月底再推出見證地方產業變遷的恆春縱谷平原「西屏山」古道遊程，邁向第13個生態旅遊遊程。

有別於過去「走馬看花」的大眾化觀光旅遊模式，墾管處與屏東科技大學森林系教授陳美惠17年前選在社頂部落推動小眾的生態旅遊，透過社區培訓在地居民巡護環境生態、為遊客導覽解說，讓外界了解深層的人文和生態之美，創造多贏，現已成長至12個社區；以陸蟹和白榕園為亮點的滿州鄉港口社區奪下人氣王，墾丁社頂部落第2，接著是滿州里德。

墾管處解說教育科長陳玄武說，新開發的恆春縱谷平原「西屏山」古道遊程，與恆春鎮德和、山海社區發展協會合作歷時2年籌劃完成，恆春縣志上所稱的「西屏山」是恆春縱谷平原西側的臺地，是西高東低的傾料臺地，最高稜線從大平頂向南延伸，經關山到貓鼻頭，是先民重要的婚嫁、訪友、漁獵、墾拓的產業舊道，日治時期，臺地上廣佈瓊麻田，更有輕便臺車軌道穿梭運載麻葉。

他說，民國60年代，尼龍繩問世取代天然麻繩的市場，瓊麻產業逐漸沒落，正值銀合歡被引進作為紙漿原料，麻園廣佈的西臺地被強勢銀合歡佔領，成為恆春半島上令人頭痛的環境問題；在臺地下的德和社區發展協會近年發揮創意，將「森林殺手」轉為實用的綠能，不僅改製成家具、文具、溜溜球、工藝品，並客製化原木手工月琴，具在地文化特色。