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黃色小鴨也放閃！雙鴨情人節「錯位親嘴」 萬人搶拍照

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
因應西洋情人節，2隻小鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，吸引大量民眾爭相拍照。記者宋原彰／攝影
因應西洋情人節，2隻小鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，吸引大量民眾爭相拍照。記者宋原彰／攝影

2隻黃色小鴨今日情人節合體放閃親嘴！高雄港睽違10年迎來2隻氣墊小鴨進駐港灣，今日小鴨一改過往的靜態展出，透過船隻牽引，漫游在港邊各景點，此外因應西洋情人節，2隻鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，市長陳其邁說，小鴨遊港讓全球見證高雄十年來城市轉型的成果，已創造驚人小鴨經濟產值。

為了讓小鴨能克服風壓、海浪衝擊與自身重量的限制並漫遊港灣，設計團隊在鴨身底部加裝特殊加固浮台結構，能穩定浮於水面，這是獨步全球的小鴨首次動態展演：陳其邁說，小鴨穿梭在高雄重大地標與公共建設，向世界展現在地純熟的造船技術，見證十年來城市轉型成果。

小鴨在穿梭高雄展覽館、棧貳庫、鼓山魚市場等地後，今日下午4點雙鴨相會，民眾爭相擠在港邊拍照，但最後並未真正「嘴碰嘴」，而是用錯位方式，不少人表示傻眼失望；觀光局解釋小鴨前頭有動力船牽引，要讓小鴨真正接觸彼此，技術上仍無法克服，但觀光局推薦6個觀賞點，能用最好角度拍照。

觀光局長高閔琳說，黃色小鴨於2007年起分別已在18個國家、37個城市展出，以往是停留在水面上的靜態展覽，這次動態展演是領先全球；小鴨展演從1月27日開幕至今已吸引超過550萬遊客，創下可觀「小鴨經濟」觀光產值，今日因雙鴨合體，歡迎情侶跟著小鴨一起約會，一同做出親嘴動作合影。

因應西洋情人節，2隻小鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，吸引大量民眾爭相拍照。記者宋原彰／攝影
因應西洋情人節，2隻小鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，吸引大量民眾爭相拍照。記者宋原彰／攝影
因應西洋情人節，2隻小鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，吸引大量民眾爭相拍照。記者宋原彰／攝影
因應西洋情人節，2隻小鴨還在高雄流行音樂中心前合體「錯位親嘴」，吸引大量民眾爭相拍照。記者宋原彰／攝影

情人節 觀光局 陳其邁

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