情人節浪漫指數再破表 海生館美拍景點永留倩影

今天是情人節， 國立海洋生物博物館在2天1夜的夜宿活動中，特別安排與超萌白鯨療癒互動、觀察可愛企鵝生活行為外，還介紹長期位居海生館美拍景點的前三名，包括有魔幻剪影的海藻森林、彩色繽紛的海底隧道、廣闊湛藍的大洋池，引領進入夢幻浪漫的神秘海洋世界，供情侶、閨蜜留下美麗倩影照，讓感情增溫。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，情人節夜宿活動，透過導覽員帶領深度認識海洋世界，於閉館後一窺後場飼育秘密，與另一半或閨蜜進入神秘的海底世界，望著湛藍海洋與悠游的魚群進入夢鄉，享受海底世界的靜謐；夜宿海底隧道與海藻森林區的遊客，感受清晨的鎮陽光自頭頂灑落水缸，那如聖光般的震懾美景所帶來的感動，絕對成為情人節最難忘的甜蜜回憶。 今天是情人節， 國立海洋生物博物館夜宿活動安排美拍景點前三名，包括有魔幻剪影的海藻森林、繽紛珊瑚包圍的海底隧道、廣闊湛藍的大洋池，供情侶、閨蜜留下專屬的美麗倩影照。圖／海生館提供 今天是情人節， 國立海洋生物博物館夜宿活動安排美拍景點前三名，包括有魔幻剪影的海藻森林、繽紛珊瑚包圍的海底隧道、廣闊湛藍的大洋池，供情侶、閨蜜留下專屬的美麗倩影照。圖／海生館提供