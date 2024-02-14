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高雄科工館搬出骨董CityBike 讓民眾共行情路放閃

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國立高雄科工館今天展示高雄第1代到第3代CityBike，供民眾共行「情字這條路」。記者王昭月／攝影
國立高雄科工館今天展示高雄第1代到第3代CityBike，供民眾共行「情字這條路」。記者王昭月／攝影

節能減碳趨勢當道，國立科學工藝博物館趁西洋情人節展示高雄第1代至第3代CityBike，及遠東科大研發的模多模態自行車，供民眾騎乘、擺拍放閃，共行「情字這條路」，也見證高雄公共自行車自動化租賃系統的演進軌跡。

高雄市過往使用的CityBike，是全台首座都會網絡型公共自行車自動化租賃系統，當年使用的公共自行車，已十分罕見，國立高雄科工館今年選定西洋情人節當天，展示館內珍藏的CityBike，外加一輛遠東科大研發的多模態自行車，讓夫妻、情侶、好麻吉、大情人、小情人、前世情人共同騎乘，是難得的體驗。

科工館表示，「情字這條路－2024西洋情人節雙人同心CityBike騎乘活動」今天分上下午2個時段在科工館一樓大廳舉行，每一時段限量15對，騎乘過程可考驗雙人默契，扺達終點時可獲贈精美小禮，並參加6樓的「人造關係 開箱。

高雄市CityBike系統，當年共設置316個租賃站點，2020年6月停用，之後進入YouBike系統至今。科工館共收藏3代CityBike，另一輛由遠東科大陳玉崗教授團隊研發的多模態自行車，有3種騎乘模式、4種踩踏方式及2種方向控制方式，這輛協力腳踏車，能面對面騎、背對背騎或一前一後共騎，不論哪一種模態，都能朝同一個方向前進。

遠東科大研發的這輛多模態自行車，可以面對面，背對背或一前一後共同騎乘。記者王昭月／攝影
遠東科大研發的這輛多模態自行車，可以面對面，背對背或一前一後共同騎乘。記者王昭月／攝影

情人節 自行車 高雄市

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