400萬人朝聖黃色小鴨！遊客怨輕軌如擠沙丁魚 等候1小時「站到腿痠」

許多人趁春節假期到高雄看黃色小鴨，卻發現輕軌大排長龍，車內乘客如同擠沙丁魚，有網友抱怨，排隊等輕軌、搭輕軌的時間超過1小時，讓人站到腿痠，也有人呼籲交通局要多引導民眾搭乘公車。高捷公司表示，春節時段司機員犧牲假期加班，也提早因應人潮湧出時段啟動加班車和區間車，並在車站加派人員服務，但人潮實在太多，請民眾體諒。

高市觀光局說，黃色小鴨睽違10年重返高雄，這次超萌2隻黃色小鴨吸客超過400萬人，也讓高雄冬日遊樂園登上網路熱搜度第一。

高捷公司說，大年初一（2月10日）輕軌的日運量9萬6128人次，不僅比起去年大年初一5萬5119人次，多出4萬1009人次，也超過今年1月28日7萬1328人次新高。

高捷公司指出，統計大年初一至初四這4天，共有36萬1495人搭乘高雄輕軌，比去年同期23萬0562人次，增加13萬0933人次，成長超過56%。

有網友說，從建工路的高雄高工站搭輕軌去看黃色小鴨，竟要花費1個多小時。也有人說，黃色小鴨活動疏運大有問題，看完小鴨後要從真愛碼頭站搭輕軌回市區，等待與搭乘輕軌的時間超過1小時，站到腿痠。

高捷公司說，輕軌一班最多可載運200人，離峰時間15分鐘、尖峰時間10分鐘發車1班，尖峰時段熱門車站C11（真愛碼頭站）至C14（哈瑪星站），還有C24（愛河之心站），都是人潮比較多的車站，需要排隊，已規劃區間車及加班車來因應。

高市交通局說，配合黃色小鴨在愛河灣展示，至2月25日止，每周六、日及春節期間初一至初五（2月10日至14日），交通局闢駛愛河灣接駁車，由捷運中央公園站（於1號出口出站至五福路南側搭乘）發車至愛河灣，班距約10分鐘，單日使用愛河灣接駁車進出會場人數已達約8000人次。