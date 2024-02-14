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歡度西洋情人節 今天來看黃色小鴨kiss秀恩愛

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
今天是西洋情人節，黃色小鴨今午將上演kiss秀，大秀恩愛。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，黃色小鴨今午將上演kiss秀，大秀恩愛。記者劉學聖／攝影

今天是西洋情人節，高雄愛河灣黃色小鴨下午將上演「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河；高雄市政府規畫6處最佳拍攝點，雙鴨遊港過程並將全程直播。

慶祝西洋情人節，高市府今安排進駐愛河灣的2隻黃色小鴨團聚親吻，今午1點30分起到4點30分，小鴨將從高雄旅運中心旁的高雄港18號碼頭出發，遊經高雄展覽館、鼓山魚市場、棧貳庫、鯨魚堤岸、音浪塔。

因應這場情人節「小鴨出遊趣」活動，高雄市觀光局昨晚10點過後就進行整港作業，把位於珊瑚礁群前方的黃色小鴨移至18號碼頭，今早10點及鴨皮檢查等進行充氣及下水作業，下午1點30分遊港，最後在高雄流行音樂中心與原音浪塔前的另隻小鴨會合，與大家共度情人節。

高雄市觀光局表示，有6處地點最適合拍攝黃色小鴨恩愛珍貴鏡頭，16-17號碼頭可拍到小鴨出發遊港及回來愛河灣正面照；高雄展覽館及棧貳庫臨海周邊，可近距離拍攝小鴨悠遊港灣畫面；鼓山魚市場可拍小鴨轉彎返回愛河灣；鯨魚堤岸及音浪塔前可拍攝雙鴨會合及錯位KISS的超浪漫鏡頭。

如果民眾無法到場，在高雄市長陳其邁、高雄市政府、高雄旅遊網的臉書粉專，也能透過直播全程觀賞。

高雄市觀光局公布6處黃色小鴨遊港最佳拍攝地點。記者王昭月／翻攝
高雄市觀光局公布6處黃色小鴨遊港最佳拍攝地點。記者王昭月／翻攝

圖取自陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書。
圖取自陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書。

情人節 愛河

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