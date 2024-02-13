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初四迎財神開炸！高雄這家財神廟推「發財大砲」噴現金
大年初四迎財神，高雄旗山區八路財神廟推出「發財大砲」，廟方拿出8800元的現金，將「發財砲」拉到半空中點火燃放，隨鞭炮點燃，「碰」的一聲，發財金從天而降，信眾搶成一團，期望今年發大財，場面熱鬧。
位於國道10號嶺口交流道旁的旗山開基八路財神廟，供奉武財神趙公明及求取偏財運的韓信爺，每年春節期間都吸引大批民眾前往上香祈福，信眾遍布全台。
每年初四迎財神，廟方推出「發財大砲」，定點、定時拿出現金放入「發財砲」，拉到半空中後點火放炮，鞭炮彩紙與現鈔從半空中撒下，場面熱鬧，更引起信眾搶個發財金，求得好彩頭。
廟方表示，會依據現場的信眾人數，每半個小時或一個小時，就會施放一次發財大砲，而且除了現金，還有金元寶、金蛋，讓參拜的民眾搶發財金、發大財。
八路財神廟內除了奉祀正財神外，還有奉祀偏財神，適合簽樂透、刮刮樂的民眾吸收「偏財運」。
另外，補財庫也是重頭戲，信徒需先準備「疏文」，寫下自己的姓名、地址、農曆出生年月日、蓋指印，要燒化的金紙數量等資料，擲筊請問主神是否答應幫忙補財庫，主神應筊就可以燒金紙，完成補財庫。
八路財神廟今年推出了手機招財符，廟方指出，手機招財符可以放在手機殼內，讓信眾隨身攜帶，財神隨身保佑，可以財源滾滾來，財富旺一年。
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