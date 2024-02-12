女議員泳裝照外流事業線超辣 白喬茵笑回：手機被盜

人正在新加坡度假的高雄市議員白喬茵，今天晚上突然在臉書貼上一張她身穿比基尼，露出深邃乳溝，徜徉在飯店無邊際泳池照片。記者詢問本人，她一度回稱「手機被盜」，隨後才承認是為了增加IG粉絲下重手。

高雄市議員白喬茵從政前曾是專業主播，亮麗的外表、甜美的笑容一直是她的註冊商標，踏入政壇後更是以專業的問政頗得選民喜愛。平時專心問政的她，趁著新年假期全家到新加坡度假，有別於台灣農曆新年遇到冷氣團南下，白議員一家在麻六甲享受著溫暖的太陽，趁著好天氣拋開束縛到飯店無邊際泳池解放自己。

只見白喬茵身穿比基尼泳裝出現在泳池中，事業線深不見底，讓人驚呼「果然胸」。白喬茵將辣照貼在臉書粉專，不到一個小時立刻吸引超過2000人點讚，上百則留言，宛如明星、網紅。有網友建議下次選舉就用這張照片，選票立刻多五千，還有人說「天氣冷，看了照片就不冷了」。

記者電聯人在新加坡度假的高雄市議員白喬茵，她一開始還先是裝傻，笑稱「手機被盜」。後來，白喬茵也坦承因為老公不玩臉書，所以自己可以「自由」放照片，但強調一年一PO，「放年假難得一次」。白喬茵也感嘆現在吸引年輕選票不容易，IG粉絲數卡關很久，希望這次能「暴力破解」，增加粉絲數。

對於有網友期待下屆競選照改貼比基尼，白喬茵笑回：「還是要專業啦！畢竟議員的工作就是為民把關市府預算和檢討市政沈痾。」但對於網友們的讚賞，她還是十分開心。