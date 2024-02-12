高雄內門「娘家宴」 400桌款待遊子

大年初二，習俗上是出嫁女兒回娘家過節的日子，高雄內門與離島澎湖都舉辦豐盛的「娘家宴」流水席，享用在地總鋪師推出的手路菜，受疫情影響，兩地都中斷兩年舉辦，去年恢復，今年再盛大辦理；總鋪師原鄉的內門席開四百桌，而澎湖今年則是五村里從初一到初三，席開三六四桌。

「娘家宴」主要是款待回娘家作客的出嫁女兒與夫婿一家大小，讓難得回鄉的遊子和家人團聚，並和兒時好友聚首敘舊，重溫早時點滴的趣事和當年勇，賓主盡歡，還省了下廚辛勞，近年來也成為犒賞異鄉渡海而來的外勞慰問餐會，讓眾人沉浸在特有人情味的年味中。

高雄市內門區娘家宴自二○一四年開辦以來，邁入第十年，其中因疫情影響中斷兩年舉辦，去年恢復辦理；昨天五位在地總鋪師帶團隊聚集在紫竹寺前備料開煮，展現廚藝，一共席開四百桌，菜色包含十道傳統古早味。高雄市長陳其邁出席時，特別準備兩份六千元厚禮提供娛樂抽獎。

而這樣歡樂團聚辦桌的盛況，可不是高雄獨有，澎湖縣的娘家宴也已自二○○○年舉辦迄今；今年澎湖娘家宴形式，不同以往集中在大年初二舉辦，初一到初三由五村里接棒辦理。

澎湖當地人指出，今年白沙鄉通梁村選在初一當天舉辦團圓宴，席開五十八桌；大年初二中午白沙鄉赤崁村，席開一三六桌、湖西鄉鼎灣村四十六桌；而今天大年初三中午，湖西鄉青螺村席開廿四桌、馬公市山水席開一百桌，總共有三六四桌過年流水席。