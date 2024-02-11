屏東潮州年街單日湧約6萬人次 警方提醒避開壅塞路段

屏東縣潮州鎮每年春節期間登場的潮州春節年節，總是湧入大批遊客，感受過年氛圍，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。

潮州警分局表示，潮州年街市集周邊易壅塞路段為中山路、新生路、興隆路、南進路、信義路等皆是遊客抵達年街易行經路線，請出遊旅客避開以上路段。

潮州警分局指出，推薦民眾前往路線，潮州台一線右轉>三城路至潮州運動公園旁停車場停車後步行，沿福星路右轉>光華路直行至年街入口處。

另外可下台88竹田交流道，沿延平路進段停放公有停車場（星巴克前），步行至中山路年街入口，或下竹田交流道右轉過潮州大橋後右轉，接著太平路600巷左轉，再於太平路右轉府洋北街至榮祥路段及民治路段停車，再步行至民治路段年街入口處。

鎮公所主秘王建元說，潮州年街今年人潮比去年略多，估計可超越去年30萬人次，除夕、初一，單日約有超過6萬人次，且周邊停車場幾乎都全滿，年街現場人潮擠得水洩不通。