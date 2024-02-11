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屏東潮州年街單日湧約6萬人次 警方提醒避開壅塞路段
屏東縣潮州鎮每年春節期間登場的潮州春節年節，總是湧入大批遊客，感受過年氛圍，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。
潮州警分局表示，潮州年街市集周邊易壅塞路段為中山路、新生路、興隆路、南進路、信義路等皆是遊客抵達年街易行經路線，請出遊旅客避開以上路段。
潮州警分局指出，推薦民眾前往路線，潮州台一線右轉>三城路至潮州運動公園旁停車場停車後步行，沿福星路右轉>光華路直行至年街入口處。
另外可下台88竹田交流道，沿延平路進段停放公有停車場（星巴克前），步行至中山路年街入口，或下竹田交流道右轉過潮州大橋後右轉，接著太平路600巷左轉，再於太平路右轉府洋北街至榮祥路段及民治路段停車，再步行至民治路段年街入口處。
鎮公所主秘王建元說，潮州年街今年人潮比去年略多，估計可超越去年30萬人次，除夕、初一，單日約有超過6萬人次，且周邊停車場幾乎都全滿，年街現場人潮擠得水洩不通。
警方現場在興隆路與清水南路口處設計機動派出所，現場疏導車輛防止違規造成交通壅塞，也呼籲鄉親不要任意違規停車，科技執法、民眾檢舉取締，警方加強周邊路段巡邏取締違規，潮州鎮公所亦有委外拖吊車協助警方疏導交通，以維護春節旅遊品質。
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