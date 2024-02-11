快訊

蔣萬安揪大兒子打羽球翻滾倒地 幕僚嚇壞喊「辭職」

徐巧芯、游顥等10人小幕僚變大立委 藍營迎「幕僚世代」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東潮州年街單日湧約6萬人次 警方提醒避開壅塞路段

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮每年春節期間登場潮州春節年節，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮每年春節期間登場潮州春節年節，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮每年春節期間登場的潮州春節年節，總是湧入大批遊客，感受過年氛圍，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。

潮州警分局表示，潮州年街市集周邊易壅塞路段為中山路、新生路、興隆路、南進路、信義路等皆是遊客抵達年街易行經路線，請出遊旅客避開以上路段。

潮州警分局指出，推薦民眾前往路線，潮州台一線右轉>三城路至潮州運動公園旁停車場停車後步行，沿福星路右轉>光華路直行至年街入口處。

另外可下台88竹田交流道，沿延平路進段停放公有停車場（星巴克前），步行至中山路年街入口，或下竹田交流道右轉過潮州大橋後右轉，接著太平路600巷左轉，再於太平路右轉府洋北街至榮祥路段及民治路段停車，再步行至民治路段年街入口處。

鎮公所主秘王建元說，潮州年街今年人潮比去年略多，估計可超越去年30萬人次，除夕、初一，單日約有超過6萬人次，且周邊停車場幾乎都全滿，年街現場人潮擠得水洩不通。

警方現場在興隆路與清水南路口處設計機動派出所，現場疏導車輛防止違規造成交通壅塞，也呼籲鄉親不要任意違規停車，科技執法、民眾檢舉取締，警方加強周邊路段巡邏取締違規，潮州鎮公所亦有委外拖吊車協助警方疏導交通，以維護春節旅遊品質。

屏東縣潮州鎮每年春節期間登場潮州春節年節，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮每年春節期間登場潮州春節年節，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，潮州年街目前單日湧入逾5到6萬人次，周邊停車場幾乎全滿。圖／潮州鎮公所提供

停車場 春節 除夕

延伸閱讀

初一走春國3南向多段紫爆！國道下午7大魔王路段一次看

屏東熱帶農業博覽會新年走春夯景區 周春米初四現場送泰迪熊紅包

影／屏東潮州鐵道園區換裝迎新春 初一起入園抽iPhone15及家電

影／涉收購郭台銘連署書案 潮州鎮長周品全收押近兩個月今復職

相關新聞

屏東潮州年街單日湧約6萬人次 警方提醒避開壅塞路段

屏東縣潮州鎮每年春節期間登場的潮州春節年節，總是湧入大批遊客，感受過年氛圍，今年年街從除夕到初四，鎮公所主秘王建元觀察，...

九如王爺奶奶今不回娘家 百元、千元鈔結衫帶超喜氣

屏東縣九如鄉三山國王廟，每年大年初二舉辦王爺奶奶回娘家麟洛鄉，蔚為地方大事，去年經信徒大會決議後，王爺奶奶回娘家從去年起...

屏東人過年為何必逛這裡？潮州年街每年創造億元商機的秘密

逾30年歷史的潮州鎮春節年街，每年湧入超過20萬人次，為小鎮帶來上億商機，鎮公所將春節年街規畫特區、一般區，每年特區競標激烈，今年特一區以20萬288元標出，特區決標金額更突破300萬，長約850公尺年街聚集上百攤商，到底有什麼魅力？

陳其邁大年初一推這條私心景點 有吃、有玩可滿載而歸

高雄市長陳其邁農曆春節期間走訪警察單位慰勉基層執勤員警辛勞及各廟宇發放紅包，今天上午在茄萣萬福宮聯訪時指出，春節市區及各...

哈瑪星碼頭景觀橋遭撞凹 民眾批落漆

高雄黃色小鴨爆紅，遊客大量湧入，但民眾發現，台灣首度與日本動漫「咒術迴戰」合作的渡輪「旗福1號」，去年11月15日把1號...

影／區區15元停車費…金門大媽咆哮逼哭收費員遭圍剿 兒子出面急道歉

金門日前發生一起女駕駛因不滿收費員開停車單收費，向收費員咆哮，遭路見不平的民眾拍下傳上網。畫面中女駕駛不斷怒罵收費員，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。