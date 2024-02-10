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小學與農會合作 無毒蔬果販售助孤老

中央社／ 高雄10日電

梓官國小與梓官農會合作推動食農教育，在校園闢建出種植基地，用無毒天然耕種蔬菜，師生更將採收販售所得捐助當地社福團體，為社區孤老帶來溫暖與關懷。

梓官國小校長林嘉文表示，在農夫老師李法憲指導下，學生用無毒天然耕種出許多翠綠蔬菜，結合蔬菜義賣活動，鼓勵孩子秉持人溺己溺精神，幫助別人，擴大食農教育意義。

華山基金會梓官愛心天使站站長李維華表示，校園義賣所得本來是學生的班費，師生知道社區長輩有需要，二話不說把錢捐出，來自梓官國小師生的愛心，讓長輩在歲末寒冬之際特別溫暖。

校方表示，輔導主任林秀芬將校園閒置蝴蝶園打造為學習園圃，1年半來，在李法憲有機農場負責人李法憲及梓官農會協助下，學生從園圃整理、播種、除草、澆水、施肥等，校園成了體驗自然的空間。

學生首批收成的「洞洞菜」是食農教育從校園到家庭的過程，林嘉文說，學生把菜帶回家烹煮與家人分享，歷經幾次的栽種越來越順手、越有心得，經過班級的討論，大家決定將最近收成的蔬菜義賣，所得捐贈給當地社福團體。

學生林育婷說，農作是很辛苦的工作，在颱風時擔心蔬菜被大雨打壞，大家撐著雨傘仍淋成落湯雞，趕著採收。

學生蔡昱暄也說，收成踩在泥濘的土裡，一開始覺得很恐怖，但想到要義賣幫助社區老人家，所以克服心理障礙和同學完成採收。

學生吳昕妤分享，暑假曾到市場幫阿姨賣菜，知道菜販的辛苦，蔬菜沒賣完隔天枯黃更賣不出去，自己種菜後更能體會，在叫賣時就會更加賣力，希望耕種成果不要白費。

李法憲說，從一顆顆收成鮮脆蔬菜，看到學生從不熟悉到逐步認識，學習種植蔬菜的基本知識、照顧植物的技巧，尤其看到學生熱情回饋非常感動。

校園 義賣 食農教育

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