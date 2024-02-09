黃色小鴨帶旺高雄商機 鴨鴨賣萌系列業績都成長

黃色小鴨10年後回歸高雄，魅力無法擋，短短2周已逾200萬人次湧入，更帶旺高雄商機，小鴨主題創意料理或商品，業績都成長。

黃色小鴨元月27日起進駐高雄愛河灣，這次來了一對，標榜雙倍療癒，高雄市經發局在黃色小鴨期間串聯不同類型店家推出限定優惠，試圖擴大經濟效益，從老字號鹽埕小吃到結合科技的時尚酒吧，及各大百貨與觀光工廠、餐廳、小吃、烘焙、餐酒館均加入陣容，業者也紛紛自主推出相關商品及優惠，搶攻商機。

經發局統計發現，黃色小鴨展示期間，在「限定優惠」策略下，來客數明顯增加。漢神百貨指營業額與去年同期相比，成長至少3至4成；大立百貨來客成長2成、業績成長約1成；高雄大遠百來客數成長逾2成；連岡山樂購廣場營業額也比上月成長1.5成；位在高鐵左營站的Global Mall也有許多穿戴鴨鴨配件的「鴨粉」現蹤。

經發局指出，小鴨風潮也讓多家觀光工廠，紅頂穀創穀物文創樂園配合研發新款黃色小鴨限定版一口酥，體驗人數成長3倍。首度加入合作的覓奇頂級餐廳，旗下頂級日本料理、Me我鐵板私廚、頂級日式火鍋、日式燒肉都祭出來店用餐即贈可愛黃色小鴨包優惠，預估來客數成長2至3成。

去年12月開幕的T³ Bistro沉浸式餐酒館表示，與上個月營業額相比，已成長3成；眺吧餐酒館則有許多鴨迷點購可愛的漂浮鴨鴨調酒，營業額約成長1成；TACB人文餐酒館來客數，也成長1至2成。莎士比亞烘焙坊期間限定的一嗶鴨鴨蛋糕一度賣到缺貨；巴特里精緻烘焙推出系列小鴨商品，來客數成長1成。彪琥台灣鞋故事館將大家對於可愛鴨鴨的回憶與獨特的鞋子設計融合，不只增加趣味性，也提升舊客的驚喜度。

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