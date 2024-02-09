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影／陳其邁到警局慰勤 在簽到簿特別加註這4個字

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天到左營警分局慰勤，在簽到簿上簽名時特別寫下「新年快樂」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今天到左營警分局慰勤，在簽到簿上簽名時特別寫下「新年快樂」。記者王昭月／攝影

過年期間闔家團圓，但基層員警往往堅守崗位，高雄市長陳其邁與兩名副市長林欽榮、羅達生今早兵分三路到警局慰問第一線執勤同仁，感謝員警的辛勤。他更在左營警分局簽到簿上簽下「新年快樂」4個字，祝福所有員警。

陳其邁上午抵達左營警分局慰勤，送上水果及加菜金，也不忘與扮成黃色小鴨的員警合力宣導防詐騙，他在簽到簿上簽名，特別加註「新年快樂」4個字，向所有員警賀節。

陳其邁說，基層警察同仁過去一年在治安交出亮麗成績單，據遠見雜誌調查，高雄治安面向各種綜合評比是第2名，比前年足足進步11名，他非常感謝所有警察同仁將士用命守護市民安全，不管是去年的槍擊案、暴力犯罪、重大刑案等等，高雄在六都裡面的表現，進步非常多，相信春節期間，同仁也會努力讓治安平穩，民眾好過年。

高雄市近年演唱會經濟大爆發，世運主場館時有巨星光臨開唱，加重左營警分局不少勤務，陳其邁對此特別感懷。今天他除慰訪基層警察，員警超勤加班費上限亦提升至1萬9000元，並擴大員警健檢補助及優化辦公環境。

高雄市警察局特別提及，2月3日在左營區世運主場館舉辦「紅髮艾德Ed Sheeran高雄站世界巡迴演唱」，現場人數達9.4萬人，左營警分局擔負安全維護及交通疏導管制任務，散場僅花90分鐘即完成疏運任務。

高市警察局表示，去年高雄整體治安數據，案件發生數較前年少，破獲率增加，詐欺發生數降幅為六都最佳，刑案、竊盜、槍擊案件發生數降幅為六都次佳，其中刑案發生數創近20年來新低。交通部分，防制A1類交通事故死亡人數，在六都排名第一；今年刑案發生數更少於去年年同期，刑案破獲率上升為六都第1，暴力犯罪、重大刑案均「零」發生。

高雄市長陳其邁（前排左四）今天到左營警分局慰勤，嘉勉基層員警。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（前排左四）今天到左營警分局慰勤，嘉勉基層員警。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今天到左營警分局慰勤，對左營警分局擔任演唱會交管勤務，特別感懷。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今天到左營警分局慰勤，對左營警分局擔任演唱會交管勤務，特別感懷。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（右四）致贈春節禮金給左營警分局同仁。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（右四）致贈春節禮金給左營警分局同仁。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（右四）今天到左營警分局慰勤，也不忘與黃色小鴨合力反詐。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（右四）今天到左營警分局慰勤，也不忘與黃色小鴨合力反詐。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今天到左營警分局慰勤，發放一元復始小紅包給辛勤的員警。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今天到左營警分局慰勤，發放一元復始小紅包給辛勤的員警。記者王昭月／攝影

演唱會 紅髮艾德 陳其邁

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