影／除夕夜黃色小鴨「公休」不亮燈！ 遊客別白跑了

黃色小鴨暌違10年重返高雄，魅力無法擋，每天吸引上萬人次遊客朝聖，不過今晚除夕夜將提前「公休」，高雄市長陳其邁笑說，「拜託ㄟ，嘛乎人休息一下」，工作同仁也不是鐵打的身體，過年應該讓大家休息一下。

黃色小鴨帶來「黃色旋風」，白天悠遊於高雄愛河灣，讓人看了超療癒，晚間金呱閃閃，又變身不同風貌，不過今晚是除夕，高雄市政府觀光局提醒，黃色小鴨不會亮燈，碼頭樂園休園，愛河灣和碼頭所有市集也休市，遊客別白跑了。

2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland」冬日遊樂園正在愛河灣、高雄港16-18號碼頭舉行，今天除夕休息，高雄流行音樂中心「金呱閃閃」燈光展演於每晚6點至10點舉行，每30分鐘1場，今晚小鴨不亮燈。

陳其邁今早受訪時說，工作人員不是一鐵打的身體，過年讓同仁休息一下，大家在家裡守歲，讓小鴨也公休一天。