劃定特定水土保持區禁開發 屏東今年新增瑪家、牡丹鄉2區

屏東縣境三分之二土地屬地勢陡峭的山坡地，其中部分山坡地及地質環境為崩積土或石質土，為加強水土保持與維護，縣府今年度完成劃定8區「特定水土保持區」禁止開發，新增瑪家鄉、牡丹鄉2區並擬定長期水土保持計畫；縣府說，未來以治理與維護為主，土地管制為輔雙管齊下方式，回復地質穩定後即解禁。

縣府水利處說，今年度於屏東山區的霧台、來義、滿洲與獅子鄉完成劃定8區「特定水土保持區」，依土地屬性分為2區土石流特定水土保持區和6區崩塌地特定水土保持區，其中，逢豪雨必撤村的滿州鄉長樂村下分水嶺崩塌地特定水土保持區，獲農業部補助，已完成長期水土保持計畫第1期工程，今年持續向中央爭取第2期工程、下分水嶺特定水土保持區第1期工程，藉由長期水土保持計畫，解決災害問題。

水利處說，「特定水土保持區」是指亟需加強實施水土保持處理與維護的地區，治理過程中應儘量排除土地開發與利用，此外，經劃定為特定水土保持區的地區禁止任何開發行為，因影響居民經濟發展權益，居民有怨聲，但生命和財產安全更為重要；縣府將持續執行水土保持處理與維護，等該區土地回復生機並評估穩定後，將解除特定水土保持區，以促進土地的合理利用，增進特定水土保持區內居民福祉。

滿州鄉下分水嶺部落被劃為水土保持紅色警戒區，居民每遇颱風和豪大雨警報就要預防性撤離，去年8月以來已撤離3次，居民抱怨鄉公所6年前提報的遷村計畫，一直沒有進展；縣府原民處說，國產署已同意租地建永久屋基地，原民立委伍麗華也正向賑災基金會爭取經費，仍有很多法令程序要突破，目前藉由長期水土保持計畫，解決可能引發的災害問題。