哈瑪星景觀橋底遭「咒術」渡輪撞損仍未修復 遊客：不可思議
台灣首度與日本動漫「咒術迴戰」合作的渡輪「旗福1號」去年11月15日發生碰撞1號船渠碼頭景觀橋事故，造成景觀橋底部出現凹陷毀損，本周一有來自北部的遊客發現景觀橋底的凹陷處仍未修復，咒術渡輪的外觀已變得斑駁，忍不住直呼「不可思議！」當地居民說，已經見怪不怪，希望市府能重視。
一名黃姓男子爆料，他周日來高雄看黃色小鴨，周一下午順道前往哈瑪星觀光，他發現橫跨一號船渠的景觀橋底部有破洞，好奇詢問當地居民，居民指著剛好要開往旗津的咒術渡輪說，「去年11月被這艘撞到的，一直沒修好！」
黃男說，咒術渡輪的船身分為黑、白兩色，還有主角的圖案，但拍照時發現黑色一邊的船身外觀變得很斑駁，「感覺像開了好幾年的舊船！」他慕名而來，實際看到後有點失望，而且知名觀光景點的景觀橋遲遲沒有修復，實在不可思議。
記者直擊，哈瑪星1號船渠碼頭景觀橋底部有2片白色板子變形彎曲，形成一個菱形黑洞，看起來相當突兀，當地居民有人說，「壞很久了，已經見怪不怪!」也有人說，應該不影響橋梁的安全，但不該拖這麼久都沒修復。
工務局道工處長林志東表示，工務局當時獲報，第一時間就前往進行橋梁檢測，確定結構安全上沒有問題，隔天即開放通行，後續將向輪船公司求償，進行修護。
他說，被撞傷的橋梁修飾面板必須訂做備料，但因最近缺工、缺料且是小型工程，找不到人馬上承製，稍有延遲，但會趕在二月底前完成修補。
高雄市輪船公司代理總經理翁佳彬說，咒術渡輪外觀的動漫圖案，是用貼圖的方式貼上船身，部分區域因為熱漲冷縮翹起脫落，或出現磨損痕跡，會在今天請廠商來更換貼圖，預計1天即可完工，不會影響到運輸能量。
高雄市議員簡煥宗說，目前黃色小鴨進駐高雄、鄰近高鼓山渡輪站的鼓山魚市場也重新開幕，高雄觀光人潮正多，但1號船渠碼頭景觀橋早在去年11月15日就被渡輪碰撞受損，「為什麼要拖到民眾向媒體爆料，才要來面對」，相關單位的橫向聯繫應該加強，不要讓遠地而來的遊客，因為小瑕疵而壞了遊興。
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