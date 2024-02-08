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影／陳福海金門機場接機 發送福袋迎接鄉親返鄉過年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天是春節假期的第一天，金門縣長陳福海（左一）到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並發送福袋，小朋友拿到都超開心。記者蔡家蓁／攝影
今天是春節假期的第一天，金門縣長陳福海（左一）到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並發送福袋，小朋友拿到都超開心。記者蔡家蓁／攝影

今天是春節假期的第一天，金門尚義機場陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海、金門航空站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣；據了解，今年搭載率很高，昨日單日往返共90班次，今天則是往返共98架次，從台灣回金門的班機都班班客滿、一位難求。

春節連假正式展開，為迎接旅台鄉親返鄉過節，陳福海、觀光處長許績鑫等一行人，今日上午也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，陳福海親切的跟鄉親問候，說「歡迎回家」、「新年快樂」並提前向大家拜年。

陳福海說，明天就是除夕，特別率領團隊來此迎接鄉親，並視察整體輸運的狀況，他在入境處發送賀歲紅包及布偶，讓剛下機的鄉親 ，一入境就感受到那份屬於家鄉的溫暖，也讓不少小朋友都超開心的，還有不少鄉親要求要跟陳福海合影，他也都是來者不拒，相當親民。

洪念慈表示，今年是疫情解封後首次春節疏運任務，搭機民眾增多，這兩天單趟次預計都有飛50多架次；為了迎接鄉親返鄉，已經連續15年在春節前夕於航廈到站大廳內，結合在地團體表演及發放福袋玩偶，今日上午由柏村國小豎笛隊表演「笛聲悠揚喜迎春」，下午2~4時由八分音符音樂團體演出「喜迎新春過好年」，活動內容熱鬧溫馨可期，讓鄉親充分感受到濃濃的人情味和回家過年的感覺。

洪念慈也說，春節期間將有16位工讀生協助旅客引導及提領行李，並加派遠端機坪接駁車接送ATR機型旅客提升疏運效率，年尾則將啟動聯合候補櫃檯疏運鄉親順利返回工作崗位；春運期間還有ABC緊急運輸計畫，若有湧入人潮，隨時會啟動。

今天是春節假期的第一天，金門縣長陳福海（左三）、金門航空站主任洪念慈（左二）等人在航空站迎接鄉親們返鄉過年，陳福海還頒發加菜金給現場表演的柏村國小師生。記者蔡家蓁／攝影
今天是春節假期的第一天，金門縣長陳福海（左三）、金門航空站主任洪念慈（左二）等人在航空站迎接鄉親們返鄉過年，陳福海還頒發加菜金給現場表演的柏村國小師生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並逐一發送福袋給現場表演的柏村國小學生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並逐一發送福袋給現場表演的柏村國小學生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並發送玩偶給返鄉的民眾，小朋友超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並發送玩偶給返鄉的民眾，小朋友超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並逐一發送福袋或玩偶給返鄉的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並逐一發送福袋或玩偶給返鄉的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並逐一發送福袋給辛苦的機場工作人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午到航空站迎接鄉親們返鄉過年，並逐一發送福袋給辛苦的機場工作人員。記者蔡家蓁／攝影

春節 金門 陳福海

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