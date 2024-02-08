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金門縣長陳福海小年夜走訪傳統市場 向民眾拜年賀節

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今天早上7點多視察金城東門菜市場，與金城鎮長李誠智一起向鄉親拜年賀節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天早上7點多視察金城東門菜市場，與金城鎮長李誠智一起向鄉親拜年賀節。記者蔡家蓁／攝影

今天是小年夜，金門縣長陳福海上午前往各鄉鎮的傳統市場視察，除關心春節前市場供銷狀況外，也查看市場硬體設備情形，受到民眾及商家的歡迎，看到整個市場擠滿採買年貨人，陳福海也逐一 向攤商及購物民眾拜年，並發送暖暖包與小福袋，祝大家新的一年平安順遂。

今天是年節假期的第一天，傳統市場的人潮比往常多了許多，陳福海今天早上7點多就在建設處長黃儒新、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金城鎮長李誠智等人陪同下，先後視察了金湖公有零售市場、沙美菜市場及金城東門市場等，現場發放福袋。

雖然今早低溫不到10度，但傳統市場已擠滿採買的民眾，看到陳福海來市場，不少民眾也搶著跟他握手並合影，陳福海也親切熱情與大家寒暄並互道新年快樂；看著琳瑯滿目的年貨商品，陳福海也關心商家銷售狀況，並不忘拿起農民自產的蔬菜，大讚新鮮。

陳福海表示，食安問題一直是縣府相當重視的業務，金門縣積極輔導安全農業，衛生局已完成設置化學法及質譜儀快篩儀器，市場也靈活調配供應量，力求過年期間農產品供應無虞。他也提及，一口氣看了3個菜市場，看到民眾買氣旺、店家笑呵呵，相信今年會是個「好年冬」。

縣府建設處表示，歲末年終，大家都忙著採辦年貨，新的一年，縣府將持續推動縣政建設，爭取中央補助，改傳統市場的照明、排水溝及地坪等安全設施，讓購物環境可以更為舒適，並導入經濟部樂活市場星級認證輔導，軟硬兼具，新舊共融，以吸引更多年輕朋友走進傳統市場購物，讓服務層面更為精進，提供縣民友善舒適的購物環境。

金門縣長陳福海上午前往各鄉鎮的傳統市場視察，除關心春節前市場供銷狀況外，也查看市場硬體設備情形，受到民眾及商家的歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海上午前往各鄉鎮的傳統市場視察，除關心春節前市場供銷狀況外，也查看市場硬體設備情形，受到民眾及商家的歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天早上7點多視察金湖公有零售市場，他逐一跟攤販拜年賀節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天早上7點多視察金湖公有零售市場，他逐一跟攤販拜年賀節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今（中）天早上7點多視察金城東門市場，巧遇到市場幫父親賣海鮮的縣議員董森堡（左），兩人握手互道新年快樂。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今（中）天早上7點多視察金城東門市場，巧遇到市場幫父親賣海鮮的縣議員董森堡（左），兩人握手互道新年快樂。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海上午前往各鄉鎮的傳統市場視察，受到民眾及商家的歡迎，他也發放暖暖包，讓攤販都說好溫暖。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海上午前往各鄉鎮的傳統市場視察，受到民眾及商家的歡迎，他也發放暖暖包，讓攤販都說好溫暖。記者蔡家蓁／攝影

傳統市場 陳福海

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