金門縣長陳福海小年夜走訪傳統市場 向民眾拜年賀節

今天是小年夜，金門縣長陳福海上午前往各鄉鎮的傳統市場視察，除關心春節前市場供銷狀況外，也查看市場硬體設備情形，受到民眾及商家的歡迎，看到整個市場擠滿採買年貨人，陳福海也逐一 向攤商及購物民眾拜年，並發送暖暖包與小福袋，祝大家新的一年平安順遂。

今天是年節假期的第一天，傳統市場的人潮比往常多了許多，陳福海今天早上7點多就在建設處長黃儒新、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金城鎮長李誠智等人陪同下，先後視察了金湖公有零售市場、沙美菜市場及金城東門市場等，現場發放福袋。

雖然今早低溫不到10度，但傳統市場已擠滿採買的民眾，看到陳福海來市場，不少民眾也搶著跟他握手並合影，陳福海也親切熱情與大家寒暄並互道新年快樂；看著琳瑯滿目的年貨商品，陳福海也關心商家銷售狀況，並不忘拿起農民自產的蔬菜，大讚新鮮。

陳福海表示，食安問題一直是縣府相當重視的業務，金門縣積極輔導安全農業，衛生局已完成設置化學法及質譜儀快篩儀器，市場也靈活調配供應量，力求過年期間農產品供應無虞。他也提及，一口氣看了3個菜市場，看到民眾買氣旺、店家笑呵呵，相信今年會是個「好年冬」。