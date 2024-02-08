新春賞花海不只屏東熱博 南州、新埤2處花海更繽紛

氣溫總是「多幾度」的屏東，春節連假賞花海景點，在長治鄉高人氣的熱帶農業博覽會場外，南州鄉搭配「蓮霧嘉年華」在南州運動公園旁稻田打造的萬坪立體花海已盛開，鄰近新埤鄉新埤休閒公園的花海也陸續綻放，繽紛壯觀的繁花美不勝收，吸引不少「追花族」，花海美照已在網路社群熱傳。

屏東生產的蓮霧外表通紅，喜氣洋洋，是年節最佳賀禮，南州鄉是國內種植面積最大的單一鄉鎮，公所今年首辦「蓮霧嘉年華」，邀神農獎得主林清源在運動公園旁稻田打造逾萬坪的立體花海；鄉長劉美吟說，色彩繽紛的波斯菊隨風搖曳，春節期間最繁盛，3D花海最清楚，現場有裝置藝術、市集和表演活動，邀民眾連假來走春。

鄰近南州鄉的新埤鄉綜合休閒公園，位於189縣道與185縣道之間，面積7公頃，是座以LOVE為主題造景的大型公園，園內有生態池、曲橋、景觀涼亭、休閒觀賞區、籃球場、兒童遊樂等設施，鄉公所每年春節前後規畫花海季，春暖花開時節，廣闊的休閒公園花海色彩繽紛，波斯菊和百日草已陸續綻放，是親子家庭春節出遊賞花休憩好去處。