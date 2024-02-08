新春賞花海不只屏東熱博 南州、新埤2處花海更繽紛
氣溫總是「多幾度」的屏東，春節連假賞花海景點，在長治鄉高人氣的熱帶農業博覽會場外，南州鄉搭配「蓮霧嘉年華」在南州運動公園旁稻田打造的萬坪立體花海已盛開，鄰近新埤鄉新埤休閒公園的花海也陸續綻放，繽紛壯觀的繁花美不勝收，吸引不少「追花族」，花海美照已在網路社群熱傳。
屏東生產的蓮霧外表通紅，喜氣洋洋，是年節最佳賀禮，南州鄉是國內種植面積最大的單一鄉鎮，公所今年首辦「蓮霧嘉年華」，邀神農獎得主林清源在運動公園旁稻田打造逾萬坪的立體花海；鄉長劉美吟說，色彩繽紛的波斯菊隨風搖曳，春節期間最繁盛，3D花海最清楚，現場有裝置藝術、市集和表演活動，邀民眾連假來走春。
鄰近南州鄉的新埤鄉綜合休閒公園，位於189縣道與185縣道之間，面積7公頃，是座以LOVE為主題造景的大型公園，園內有生態池、曲橋、景觀涼亭、休閒觀賞區、籃球場、兒童遊樂等設施，鄉公所每年春節前後規畫花海季，春暖花開時節，廣闊的休閒公園花海色彩繽紛，波斯菊和百日草已陸續綻放，是親子家庭春節出遊賞花休憩好去處。
南州鄉花海景點近國道3南州交流道，下交流道約3分鐘即可抵達，運動公園有大型停車場，民眾也可搭火車到南州火車站，出車站左轉仁里路2巷轉勝利路，約10分鐘可抵達；新埤鄉綜合休閒公園距國道3崁頂和南州交流道都不遠，下交流道約10多分鐘可抵達，公園有停車場。另屏東舊鐵橋河濱公園的波斯菊花海已近尾聲。
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