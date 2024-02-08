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滿足春節出遊和採辦年貨人潮 東港華僑市場春節不打烊
屏東東港漁港是南台灣大型遠近洋魚貨集散地，位於漁港旁的東港漁產品直銷中心「華僑市場」，攤商供應平價現撈生猛海鮮，是遊客鍾愛的人氣市場；東港區漁會為服務春節出遊和採辦年貨人潮，除把東港本土動漫人物絢櫻、穗姬改造為市場門面迎客外，春節期間不打烊，營業時間也提早從上午10時起延長至晚上8時。
東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，年節期間蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也用於拜拜或年菜，東港三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮買氣暢旺；為滿足民眾年節採辦海鮮年貨需求，華僑市場和漁港停車場過年不打烊。
她說，華僑市場攤位近500攤，規模堪稱全國最大，市場的美食小攤裝潢甚至不輸美食街，像走進美食大觀園，有傳統台菜熱炒攤，很潮的日式居酒屋小攤，現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，種類眾多，因是產地價格相對便宜，春節期間服務打不烊，供應市場漁獲的拖網、蝦拖網漁船，也配合不打烊。
東港魚市場各生產拍賣市場今天起休市，「拖網批發交易市場」休市3天年初四開市；「生鮮魚市場」休市5天年初六開市、「冷凍魚市場」休市4天年初五開市。「櫻花蝦赤尾青蝦拍賣市場」休市16天年初十開市，漁會辦公大樓15日恢復上班；另外「東港區漁會購物網」因物流中心配送問題，春節期間暫停營業，於此期間下訂單需至15日才能發貨。
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