滿足春節出遊和採辦年貨人潮 東港華僑市場春節不打烊

屏東東港漁港是南台灣大型遠近洋魚貨集散地，位於漁港旁的東港漁產品直銷中心「華僑市場」，攤商供應平價現撈生猛海鮮，是遊客鍾愛的人氣市場；東港區漁會為服務春節出遊和採辦年貨人潮，除把東港本土動漫人物絢櫻、穗姬改造為市場門面迎客外，春節期間不打烊，營業時間也提早從上午10時起延長至晚上8時。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，年節期間蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也用於拜拜或年菜，東港三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮買氣暢旺；為滿足民眾年節採辦海鮮年貨需求，華僑市場和漁港停車場過年不打烊。

她說，華僑市場攤位近500攤，規模堪稱全國最大，市場的美食小攤裝潢甚至不輸美食街，像走進美食大觀園，有傳統台菜熱炒攤，很潮的日式居酒屋小攤，現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，種類眾多，因是產地價格相對便宜，春節期間服務打不烊，供應市場漁獲的拖網、蝦拖網漁船，也配合不打烊。