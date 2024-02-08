新春博杯博運氣！高雄擲筊大賽不只送汽機車 還有純金關帝像
迎龍年，高雄市多家寺廟舉辦擲筊大賽博運氣，大樹區真武殿於大年初一登場，首獎可獲機車1台，更有直立式冷凍櫃等豐富大獎，廟方今年也將發放發財金，供民眾祈求添財運今年最早開出國運籤的五甲國帝廟，則自大年初一起一連九天舉行點燈擲筊活動，最大獎是油電汽車！鳳山文衡殿祭出「金關帝」當大獎，純金2兩重，看誰好運請回家。
高雄大樹區真武殿主供玄天上帝，向來香火鼎盛，今年大年初一至初五援例舉辦初春擲筊大賽，首獎得主可以獲得機車一台，另備有直立式冷凍櫃、三合一洗脫烘衣機、除濕機、6包新春紅包。
真武殿主任委員林廣源說，廟方也將發放發財金，護佑信眾身體健康平安、年年「龍」五吉發大財，大年初一到大年初六供信眾祈求。新春到真武殿，除能擲筊、參拜、求金，廟方亦設置七星平安橋，大轎由「玄天上帝」及「保生大帝」坐鎮，可求一年平安順遂。
另今年最早開出國運籤的高雄五甲關帝廟，則將自大年初一起一連舉辦9天擲筊大賽，首獎為1800cc油電汽車1輛，另有125cc機車及豐富家電用品，還贈元宵摸彩券，新春期間點燈者就可參加，加送福壽蕎麥麵。點財神燈的則送關聖帝君招財錢母及添財這紅包1個，信眾可試手氣。
另鳳山赤山文衡殿新春期間也舉辦搏「金關帝」筊杯祈福祈願活動，首獎是純金打造、市價超過20萬元的「金關帝」。主委錢俊暤表示 即日起到2月23日，繳200元報名費，每天上午9點至下午5點登記擲筊，決賽連續擲出最多聖筊者可獨得「金關帝」1座外，第2及第3名各得純金項鍊1條，第4及第5名可獲彩繪關聖帝君1尊。
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