新春博杯博運氣！高雄擲筊大賽不只送汽機車 還有純金關帝像

迎龍年，高雄市多家寺廟舉辦擲筊大賽博運氣，大樹區真武殿於大年初一登場，首獎可獲機車1台，更有直立式冷凍櫃等豐富大獎，廟方今年也將發放發財金，供民眾祈求添財運今年最早開出國運籤的五甲國帝廟，則自大年初一起一連九天舉行點燈擲筊活動，最大獎是油電汽車！鳳山文衡殿祭出「金關帝」當大獎，純金2兩重，看誰好運請回家。

高雄大樹區真武殿主供玄天上帝，向來香火鼎盛，今年大年初一至初五援例舉辦初春擲筊大賽，首獎得主可以獲得機車一台，另備有直立式冷凍櫃、三合一洗脫烘衣機、除濕機、6包新春紅包。

真武殿主任委員林廣源說，廟方也將發放發財金，護佑信眾身體健康平安、年年「龍」五吉發大財，大年初一到大年初六供信眾祈求。新春到真武殿，除能擲筊、參拜、求金，廟方亦設置七星平安橋，大轎由「玄天上帝」及「保生大帝」坐鎮，可求一年平安順遂。

另今年最早開出國運籤的高雄五甲關帝廟，則將自大年初一起一連舉辦9天擲筊大賽，首獎為1800cc油電汽車1輛，另有125cc機車及豐富家電用品，還贈元宵摸彩券，新春期間點燈者就可參加，加送福壽蕎麥麵。點財神燈的則送關聖帝君招財錢母及添財這紅包1個，信眾可試手氣。