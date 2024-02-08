學校改善人行道竟砍樹 高市要究責

高雄近年樹木「斷頭」爭議時有所聞，中正高工近期通學步道改善工程又砍除10多棵大樹，其中被喻為「神木級的菩提樹」慘遭腰斬，引發護樹團體反彈，「看到這樣的樹被市府砍除，心裡只有遺憾」。校方指因樹木竄根，經專家學者會勘檢視才移除危及安全的樹木，但教育局表示，僅同意校方先移除8棵有安全疑慮的樹木，校方未依規範作業，自行砍除菩提樹，將追究責任懲處。

高市近3年來傳出多起樹木砍頭爭議，2020年初中崙國中才發生濫砍百棵校樹事件，不久舊龍華國小地上權開發，又砍掉10多棵，引起軒然大波，2022年博愛路愛河之心樹木遭斷頭，毀掉愛河自然景觀，去年9月駁二大義倉庫樹群也遭殃，近日中正高工神木級菩提樹「腰斬」，網友點名市長陳其邁是否應「震怒一下」。

中正高工校長張簡玲娟表示，區里反映校旁通學步道樹木竄根，影響師生、行人安全。配合年後將進行通學步道工程，學校去年11月函報申請移除23株，經教育局依規定邀專家學者會勘，檢視後決定先移除8株。「向1999反映過」前鎮區竹西里長林金良說，樹根亂竄、人行道隆起，每年都有人受傷，希望將民眾安全放在第一優先。

工務局公園處代處長林志東說，人行道施建工程如與路樹牴觸，必須提報樹木諮詢委員會才能動，這個機制一體適用各機關，未提報而毀損樹木則須賠償，工務局與教育局召開多次會，不斷宣導樹木修剪程序，不解學校為何仍犯錯。教育局表示，局方僅同意校方先移除8株，但校方今年1月接獲陳情，反映菩提樹竄根範圍廣，自洽專家學者會勘後於元月29日移除樹木，違反作業規範，將依規定究責。

市議員蔡武宏表示，樹木影響到行人安全，可優先考量適當移植。早期植樹未仔細思考後續竄根問題，未來在樹種選擇上須更謹慎，「學校非專業，相關部門應支援協助」。

市議員黃彥毓說，榕樹、菩提樹、小葉欖仁都易竄根，學校面臨各方團體監督壓力，在校樹管理與學生安全間兩難，教育局應積極協助，不要讓學校獨自承受各方壓力。