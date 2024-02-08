阿公店水庫大壩防汛道拆路燈 遊客嫌視線不佳

高雄阿公店水庫擁有全台最長大壩，壩上防汛道路連接環湖步道能欣賞湖景，周末吸引遊客健行，但整排路燈去年7月遭全數拆除，遊客抱怨夜晚視線不佳，易發生意外，且步道常破損、影響行走；阿公店水庫管理中心指防汛道路原只供公務車通行，不需裝路燈，因舊縣府設環湖步道才設路燈，經協調已於去年拆除，不意引發反彈，但基於安全，仍不鼓勵民眾晚上到大壩健走。

阿公店水庫大壩長達2.38公里，壩上防汛道路假日遊客如織，不過臨水庫的一側有防浪橋，另一側毫無屏障，民眾不小心容易跌落草坪，另防汛道燈座毀損，晨昏散步的民眾抱怨看不清路面。

另全長6.8公里的環湖步道，有的木棧板突起、水泥路破損，去年曾發生女遊客腳卡進破損木棧道內受傷。

水利署阿公店水庫管理中心主任王益評說，防汛道路原只供公務車通行，舊縣府時期設環湖步道才設路燈，後經兩方協調於去年拆除，不料引發反彈，目前只透過坎燈照明，基於安全，仍不鼓勵民眾晚上在大壩上走。

議員黃秋媖表示，水利署早年沒編列預算維護路燈，地方也無權在中央土地上新設路燈，雙方不願管理，路燈毀損只好拆除。但全民運動是風潮，中央與地方應做好橫向溝通找出解決辦法，不該阻止民眾晚上到大壩運動。

工務局岡山養護工程隊解釋，因水利署不鼓勵民眾夜晚在大壩上行走，基於尊重管轄權，同意拆除路燈，道路毀損部分則會盡速勘查修繕。