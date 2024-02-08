新聞眼／屢見先斬後奏 護樹紙上談兵

繼台東鹿野傳出毀樹，擬連署罷免鄉長風波後，高市中正高工也傳出粗暴砍伐疑竄根傷人的神級菩提樹爭議，學校宣稱移樹時有邀專家會勘，但樹木委員成員之一的森林城市協會理事長莊傑任點出，高市毀樹案件頻傳，根源在於把樹木諮詢委員會當背書工具，許多案子都在發包後才告知，分明陷樹木諮詢委員於不義，對於保全樹木也於事無補，應從體制根本改善起。

高雄中正高工改建通學步道，申請移除危及安全的23株大樹，當中包含樹齡推估3、40年的「神木級的菩提樹」，這株菩提原本林蔭參天，是校園美景，就因竄根傷人，被去之而後快。學校宣稱邀專家學者會勘，之後砍除到只剩樹頭，慘不忍睹，護樹人士認為，幾乎已經判死。

也是市府樹木諮詢委員之一的高雄森林城市協會理事長莊傑任說，這棵老樹3人無法環抱，如同吳哥窟與結構共生的菩提老樹，生長狀況、安全各方面都不錯，且人行道寬達7公尺，擴大樹穴與樹共存其實不難，卻淪腰斬下場。

莊更嘆，護樹應從體制根本改善起，但高市樹木諮詢委員會似非被邀請來當「把關者」，而是當「 背書」工具，每次送委員會的的案子都已發包，有的是樹木已砍除才送案，有的逼近砍樹時間才急送案，「送案的時間點不對，等同要委員背書」。他疾呼，制度面應在提出初始概念時就由專家介入，不是預算下來，案件發包才要送案討論，這等於陷全體諮詢委員於不義。