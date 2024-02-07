澎湖地檢舉辦圍爐慶年節 關懷受保護管束人
春節將至，澎湖地檢署今天探訪受保護管束人的家庭，除了致贈春節紅包外，還有在地知名餐廳年菜兌換券與點心，讓受保護管束人感受到年節滿滿的溫暖。
澎湖地檢署與榮譽觀護人協進會及更生保護會澎湖分會聯合辦理「團圓吃年菜 好運龍總來」春節關懷活動，檢察長陳佳秀與榮觀協進會理事長顏勢任及更生保護會主委蔡萬生等人，一同前往受保護管束人家中訪視，了解最真實的心聲及生活中較為艱難的一面，藉由司法保護的力量，適時伸出援手，讓受保護管束人充滿感激。
陳佳秀表示，受保護管束人於社會復歸上，需要各方的協助，讓受保護管束人感受到社會上的的關懷與接納，穩定地朝社會復歸的路上邁進，減少再犯、重新出發，再創人生新篇章。
澎湖地檢署辦理「團圓吃年菜 好運龍總來」春節關懷活動，不僅提供知名餐廳年菜兌換券外，還有年節慰問紅包、禮盒及點心等，讓受保護管束人能與親朋好友一起圍爐，分享年節的喜悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言