過年怕肥就是要運動！高市14處運動場館初二起陸續營業

農曆春節連假即將到來，高雄市政府運動發展局今天公布所屬14所運動場館及運動中心開工營業時間，鳳山運動園區與苓雅運動中心最早從初二就開始營業。運發局長侯尊堯歡迎民眾春節期間到運動場館動一動，維持運動習慣、雕塑好身材。

侯尊堯表示，年節闔家團圓吃大餐也別忘了運動，運發局所屬運動場館和運動中心自初二開始陸續營業，由鳳山運動園區與苓雅運動中心打頭陣；接著是初三開館的美濃運動中心；鼓山游泳池、中山網球場、三民網球場、左營活動中心、極限運動場，都在初四開館；大寮運動中心、前鎮運動中心、鹽埕運動中心、左營運動中心、前鎮游泳池、右昌游泳池，則是初五開館。14個場館在春節期間提供服務，歡迎民眾多加利用。

侯尊堯表示，苓雅運動中心在2月推出「好運龍總來 紅包龍歸我」活動，即日起至2月15日至苓雅運動中心消費滿2888元，即可參加抽獎活動，包包都有獎。高雄各場館詳細營業時間與設施，可至運發局臉書粉絲專頁及官網查詢。