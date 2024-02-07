影／為改善步道砍老菩提惹議 高市教育局將追究中正高工責任

高雄市中正高工近期進行通學步道改善工程，砍除10多棵大樹，包括被喻為「神木級的菩提樹」，引發護樹團體質疑。校方表示，樹木竄根破壞通學步道，經專家學者會勘檢視，先移除有傾倒危及安全急迫樹木；當地里長也反映，已有多人行經跌倒受傷。教育局表示，學校未依規範作業，將追究責任懲處。

中正高工校長張簡玲娟說，區里反映學校旁二聖路通學步道處花台狹隘，樹木生長環境不佳造成竄根破壞通學步道，影響師生、行人安全。配合年後將進行通學步道工程，去年11月函報申請移除23株樹木，經教育局邀請專家學者現勘，逐一檢視每株樹木生長狀況後，決定先移除8株竄根破壞花台且有傾倒危及安全的樹木。

張簡玲娟指出，上月接獲民眾反映菩提樹樹根隆起範圍廣泛，行經附近跌倒受傷，產生後續賠償爭議。地方對於二聖一路步道不平整持續建議改善，上月16日請專家學者會勘及建議，認定有危及安全之虞，所以29日移除。

「有里民和運動者行經這裡跌倒受傷，也向1999反映過」前鎮區竹西里長林金良說，因樹根亂竄、人行步道隆起，每年都有人跘倒受傷，希望改善，將民眾安全放在第一優先。

教育局指出，中正高工去年11月8日函報申請移除23株樹木，經教育局邀專家學者現勘，逐棵檢視生長狀況後，同意校方先移除8棵，但校方上月接獲反映菩提樹樹根隆起範圍廣泛，學校自行洽請專家學者會勘及建議評估後，1月29日進行移除作業，已違反作業規範。

教育局表示，已請學校立即暫停相關作業，完善相關安全措施，確保通行安全；另針對移除工法、施作現場應由合格人員監看，與施工後的安全整備等程序，將確實督導學校檢討精進，倘有違反相關規定者，皆依規定追究責任。

教育局強調，學校修剪樹木、移植及移除均應依照規定辦理，並應定期檢視及關心樹木生長狀況及結構健康，以維護友善校園生活安全環境。

市議員蔡武宏說，樹木要長這麼大不容易，但若影響行人安全，可優先考量適當移植。早期不管是學校或市道植樹，可能未仔細思考到後續竄根問題，路樹樹種選擇必須更加謹慎。學校在這方面也非專業，相關部門應支援協助。

市議員黃彥毓表示，校樹有許多為易竄根的樹種，榕樹、菩提樹、小葉欖仁就占了近13%，容易導致操場跑道及人行道破損，學校面臨各方團體監督壓力，在校樹管理與學生安全兩難間。希望未來校方因校樹導致學生安全問題需要進行樹木移植時，教育局能夠積極的協助校方與地方及人民團體進行溝通協調，不要讓學校獨自承受壓力。