建構整潔友善金門 縣長陳福海邀集各鄉鎮長研商

金門縣長陳福海昨邀集五鄉鎮長、各清潔隊長與環保局、林務所、養工所等相關單位共同討論，就危屋頹屋處理、環境髒亂點清除、重要節點綠美化等議題相互交流，期能建構整潔金門、美麗金門願景實現。

陳福海表示，他常提到「自掃門前雪」，他說早期透過軍民一家，除了國軍協助，鄉親也一同整理自身周遭環境，實現「整潔的金門」精神；為重現金門精神，將由縣府帶頭，協同機關學校、鄉鎮公所、軍方、國產署及國家公園管理處等中央單位，大家一起守護金門環境。

他也強調，希望能透過預算資源整合及人力統籌調配，由環保局整合林務所及養工所，各鄉鎮公所一起合作，針對轄內髒亂問題排列優先順序、輕重緩急，按部就班處理，逐步實現整潔的金門，並透過綠美化讓金門變成一個美麗的島嶼。另針對廢棄車輛、頹屋危屋等問題，健全相關法令，讓公務人員能依法行政，順利執行並解決問題。

環保局長李廣榮指出，將優先盤點民眾最關心的環境問題，針對亂丟垃圾、廢棄車輛、社區村落內頹圮髒亂、公共開放空間綠美化、商圈空間規劃、公廁改善及管理等現況課題，啟動點、線、面的環境改造計畫，分短、中、長期策進作為依序達成，依輕重緩急、分階段、跨域協力合作，達成「整潔金門‧永續島嶼」的目標。

與會的鄉鎮長則就現況提出頹屋環境髒亂、廢棄車輛亂象、景觀花草美化、公有地清理、清潔隊人力不足、廢棄物亂倒等問題，希望縣府能整體規劃，訂定相關法規，並重罰違規人以杜絕亂丟廢棄物情事。

縣府表示，「友善的金門」從環境整潔、髒亂點清除、頹屋危屋處理開始，鄉鎮公所提出的重要議題，縣府團隊將抽絲剝繭排列，定調處理優先順序，與鄉鎮公所、清潔隊員一同面對，並全面動員社區民眾、機關學校、中央駐金單位，共同創造金門價值。