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張子霖拜會康裕成 雙方分享高雄25年來改變

中央社／ 高雄6日電
美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（左）6日拜會高雄市議長康裕成（右），雙方交流分享高雄25年來的改變，並期許高雄與美國的關係能更上層樓。（高雄市議會提供）中央社
美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（左）6日拜會高雄市議長康裕成（右），雙方交流分享高雄25年來的改變，並期許高雄與美國的關係能更上層樓。（高雄市議會提供）中央社

美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖今天拜會高雄市議長康裕成，雙方交流分享高雄25年來的改變，並期許高雄與美國的關係能更上層樓。康裕成還相約找時間一起大啖台菜、海鮮

去年8月上任、能講一口流利台語的張子霖（Neil H.Gibson），和康裕成一見面便祝福新年快樂，龍年行大運，讓康裕成感到驚喜和佩服。張子霖也被議長會客室懸掛的2張相隔25年拍攝高流中心碼頭照片驚豔，感受高雄變化之大。

高雄市議會會後新聞稿表示，2人在會面中聊到對2024年期許和目標，康裕成說，高雄現在最需要的就是建設，如捷運黃線，期望能在中央經費挹注下加速推進。立法院席次重新洗牌，對高雄建設的支持是否改變，將是未來關注重點，但她保持樂觀。

康裕成也感謝過去美國在台協會歷任處長對高雄的支持，也期待張子霖能以美國人的觀點，對議會和高雄提出建言。

張子霖則期望台灣與美國除了雙語教育交流外，還有更多元互動，讓彼此關係更上一層樓。他認為，高雄非常有潛力成為國際城市，也期望協助更多美國公司看見高雄、投資高雄。

張子霖還向康裕成表示，自己和家人非常喜歡高雄，有海鮮、美食和夜市，但唯一的大問題就是容易變胖；康裕成則笑著回應說，希望張子霖與家人能在高雄留下美好回憶，並相約一起大啖台菜、海鮮。

康裕成 海鮮 美國在台協會

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